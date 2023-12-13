На украинских военных существенно повлияли тезисы россиян о "братском народе"

Сила российской армии в том, что она хочет убить украинцев больше, чем мы их, и это сейчас самая большая проблема для нашей страны. Так считает Ростислав Низицкий, боец "Азова" с позывным "Поляк".

Военнослужащий рассказал в интервью проекту "Станция Краматорск" (начатый "Укринформом") о том, что идет борьба за выживание. Но не все это понимают.

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Военнослужащий рассказал, что Россия развивала трансляции мышления, будто мы один большой "братский народ". Потому россияне считают нас братьями, а мы их такими не считаем. И за это они хотят нас наказать.

"Сила их в том, что они нас хотят убить больше, чем мы их. Это основная наша вообще проблема. Мы не понимаем, что боремся непосредственно за выживание. И большая проблема нашей армии, что она не готова стрелять во врага. Это великая наша проблема", ― сказал "Поляк".

Военнослужащий рассказал, что увидеть эту проблему можно, просматривая интервью наших военных, общества и врага. Россияне гораздо агрессивнее себя ведут, у них такое восприятие.

"Можно посмотреть любые видео наших, сравнить интервью одного нашего военного и другого или общества — там максимальна такая ненависть, такая агрессия, она просто, ну, восприятие у них такое. Весь антураж в этой стране, он создан именно так. Мало того, они как, типа: "х**ол, сейчас надо пойти наказать хохла, там, типа, младший брат офигел". И в этом есть проблема. Мы себя не воспринимаем х**ламы, но и не воспринимаем к**ов как людей, с которыми нужно..., которых нужно уничтожить, к сожалению", ― объяснил "Поляк".

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