Украинцы не хотят рожать и растить детей на Родине: как бизнесу и государству исправить положение

Общественное пространство в Украине совсем не удобно для молодых мам

Низкий уровень рождаемости в Украине обсуждают на страницах мировых СМИ. После начала полномасштабной войны этот важный показатель сократился почти на треть. Это самый большой спад за все время независимости.

Хотя многие женщины остаются за границей, а значительная часть молодых и сильных мужчин защищают страну, у потенциальных родителей есть еще причина не рожать новых украинцев. Речь о неудобных условиях для детей и молодых родителей.

"Телеграф" пообщался с президентом ОО Центр социального лидерства Октябриной Лисовской, чтобы узнать, что сделать Украине, чтобы люди хотели рожать детей и какую роль в этом могут играть бизнес и общественные организации.

— Какие проблемы молодых мамочек в общественных местах больше всего беспокоят?

— Буквально недавно был достаточно и громкий скандал с сетью магазинов Colin’s. Матери не дали покормить ребенка в комнате. Вопрос обустроенных мест для грудного вскармливания является постоянным и перманентным. Хотя это не стоит дорого.

Здесь речь скорее о том, чтобы бизнес и распорядители общественных мест имели уважение к кормилицам и детям. Ибо это право ребенка своевременно получать лучшую реализацию своих прав в общественном месте. Ребенок имеет право поесть еду. Почему взрослые свободно едят, а детей постоянно притесняют. Если такие места и обустраивают, это делают в уборной. Это ужас какой-то. Почему не посадить тогда взрослых там есть?

— Грудное вскармливание в Украине до сих пор табуировано. Женщин осуждают, если они кормят на лавочке или в торговом центре. И никого не волнует, что других мест для этого почти нет. Почему общество так дико реагирует на вполне естественный процесс и как побороть эти предубеждения?

— Этот вопрос имеет историческую подоплеку. Потому что женщина, выходя замуж, словно исчезала из "радаров" общества. Несмотря на то, что в Украине отношение к женщине было более демократичным, предубеждения остались. Женщина, выходя замуж, имела уже все настроенные функции. Можно сказать, была "прибором" для рождения и последующего обслуживания детей и мужчины. То есть, это фундаментально было заложено.

Но время меняется и невозможно из повестки дня исключать женщину в качестве экономического игрока. И сейчас, особенно во время войны, женщины взяли на себя эту функцию.

Однако мы до сих пор видим пренебрежительное отношение. Начиная с возраста младенца и отсутствия обустроенных мест для грудного вскармливания. Большинство даже крупных торговых центров совсем не оборудованы, чтобы ребенок в возрасте 3-5 лет чувствовал себя достойно. И такой ребенок не может свободно сходить в туалет. Такой ребенок не может помыть ручки.

Мы искусственно лишаем ребенка права на самостоятельное обслуживание, хотя по возрасту ребенок может это делать. Рассмотрев это, можно понять, что у большинства населения Украины искусственно закладывается неэффективная модель поведения : не быть самостоятельным, не брать на себя ответственность. А это очень важные черты, которые мы должны закладывать ребенку с детства. Ребенок должен быть абсолютно равным взрослому в праве владения общественным пространством. Они такие же жители и граждане Украины, как и взрослые и подростки.

У нас совершенно маленькое количество хорошо обустроенных игровых площадок. Кроме этих "суповых наборов": две песочницы, простые качели и горка. Но ведь спектр игр у детей должен быть гораздо больше. Мы должны учитывать потребности детей из инклюзивной группы, то есть с инвалидностью, которые также могут пользоваться этой площадкой.

На эту тему иногда возникают споры. Когда мамы кричат на ребенка с инвалидностью, мол: "Уберите отсюда ребенка, он должен играть на других площадках".

Если пойти дальше, то у нас абсолютный дефицит площадок для подростков. Детям негде играть, они сидят под подъездами на лавочках. Хорошо, если сидеть под подъездами. А мы же знаем, что и там бывают скандалы, потому что пожилые люди кричат, что кто-то им на голове прыгает. И там они мешают. Выходит, что дети вообще всем неугодны.

Города предназначены только для здоровых, сильных физически, без пороков взрослых. А для остальных людей, у которых есть вызовы или проблемы по здоровью, мало что сделано. Это включительно с малышами, кормилицами, стариками. Ведь они тоже маломобильная группа населения. И если мы посчитаем вместе с нашими ветеранами, то получится достаточно большая часть людей в Украине.

Ранее в Украине проживало 2,7 млн человек с инвалидностью, а теперь этот показатель составил 3 миллиона. Это большая часть населения Украины.

— В цивилизованных странах оборудуют комнаты со всем необходимым мамам: пеленками, подгузниками и устройствами для подогрева молока. В Украине же мамы должны брать большие сумки, чтобы вместить все необходимые принадлежности. По вашему мнению, какие публичные места в Украине нуждаются в просторах для мам и что именно там должно быть?

— Есть рейтинг Save the Children стран, где мамы хотят рожать. Мы заняли 74 место из 176 в рейтинге благоприятных для материнства стран. Не все они дружественны к малышам и детям, но, конечно, они инвестируют. Вернее, это делает общественность и бизнес.

К примеру, шопинг-молы почти всегда имеют по несколько комнат для родителей на этаж. Обязательно должны быть зоны игры и отдыха детей. Это стратегия торговых центров, по крайней мере, в Европе. Она направлена на то, чтобы человек проводил в ТЦ как можно больше времени. То есть могла и работать, и есть, и развлекаться, и делать покупки. Это миксованный формат, направленный не только на покупки, но и на немалое времяпрепровождение. И конечно, если человек проводит в торговом центре более четырех часов, то должны быть удобства для всех членов семьи.

Относительно того, где такие места должны быть обязательно: в общественных приемных (ред. — ЦНАПы, налоговые, пенсионные фонды и т.п.) и на автозаправочных комплексах. Я постоянно с этим сталкиваюсь, когда нахожусь на заправке. Я постоянно вижу маму, которая в совершенно неудобной позе сменяет подгузник. Хорошо, если есть столик, а когда нет, то ребенка кладут там, где умывальник. И всем неприятно. Однако у женщины нет другого выхода.

Покормить она может только в кафе, что тоже вызывает смущение у нее или других людей. Поэтому путешествующий человек также должен иметь определенный комфорт. Это о заботе, в первую очередь.

Также такие места нужны на вокзалах и в аэропортах.

По словам Октябрины Лисовской, такие места должны быть везде, где человек находится в некомфортном для себя положении.

— Почему такие комнаты только для мам?

— Это действительно очередной вопрос, ведь общество тем самым подчеркивает дискриминацию по отцу. Ибо папа не может зайти в эту комнату. Несмотря на то, что ему тоже неудобно. Но там, во-первых, написано, что комната только для мам. А во-вторых, женщины тоже могут чувствовать себя неловко.

— Ваш проект "Здесь рады детям" пытается хотя бы частично преодолеть эти проблемы. Вы ведете диалог с органами местного самоуправления?

— Совместно с НДСЛ "Охматдет" и ОО "Молочные реки Украины" мы обустроили три полноценных детских модуля в клинике. Но работы еще много.

В первую очередь, еще в 2019 году мы подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией городов Украины, но дальше дело не пошло. Местные органы власти постоянно жалуются, что нет средств. И сколько разговоров мы имели с мэрами или их заместителями, они постоянно говорят: неужели вы думаете, что у нас других проблем нет? То есть всегда есть проблемы, приоритетнее того, чтобы заботиться о здоровье нации.

Однако это сейчас не просто ко времени, а это вопрос номер один. Ведь сейчас более полумиллиона детей стали вынужденными переселенцами и находятся за границей. Согласно статистике, более 40% уехавших украинцев не собираются возвращаться. Остальные колеблются. Поэтому Украина должна сделать все для того, чтобы в восстановлении и восстановлении мы были страной номер один дружественной к детям.

Мы должны демонстрировать родителям, чтов Украине рожать – это топ. У нас до войны была отрицательная статистика по рождению. То есть мы как нация стремительно сокращаемся. Но о чем мы тогда будем говорить сейчас?

— Всемирный банк отмечает , что каждый доллар, инвестированный в дружеский к малышам дизайн, возвращается в экономику 35 долларами. То есть инвестиции работают на обогащение экономики. О чем речь и действительно ли государству выгодны такие инвестиции в baby friendly design?

— Да, эти цифры старые, но рабочие. Речь идет о вложениях, которые должны делаться на уровне государства и местного самоуправления у каждого новорожденного. По состоянию на 2020 год наше государство инвестировало в ребенка всего 2 цента.

Исследование Центра социального лидерства

В то же время Всемирный банк говорит о 35 долларов. Потому что ребенок, не находящийся на грудном вскармливании, чаще болеет. Соответственно, мама требует социальных расходов. И все эти деньги тратят на поддержку здоровья людей. Вместо того чтобы возвращаться в экономику налогами и непосредственно ресурсами, которые могла вкладывать мама.

В противном случае ребенок и мама лечатся, сидят дома. К тому же семьи тратят достаточно серьезные средства на искусственное вскармливание.

— Что сегодня замедляет развитие дружественной к детям политики?

— В первую очередь, это абсолютно неосознанность необходимости этого. Деньги в этом случае являются лишь следствием. К примеру, почему местные органы и владельцы общественных пространств не выделяют средства? Ибо не видят целесообразности. Они не отдают себе отчет, им это не нужно. Это самая главная проблема.

В Украине нет "цепи", что дети – это природный капитал страны. Мы должны заботиться о них, чтобы страна была сильна. У нас не заботятся о детях и семьях с детьми. Почти каждая семья, с которой я общалась, говорит, что ребенок – мой, он только мне нужен. Но так не должно быть.

Если мы говорим о дружественном к малышам дизайне, то это очень очевидная штука. Например, у тебя нет культуры и уважения к кормящей грудью женщине, и поэтому это тебя почему-то затрагивает. Но если бы ты постоянно видел, что общественные места обустраивают такими модулями, то в твоей голове что-нибудь сложилось бы. Если бы ты видел, что для детей делают умывальники, ты уже начинал обращать внимание на это.

Сегодня много говорят о том, что мы должны сделать инклюзивную культуру для ветеранов и это так. Но почему никто столько лет не говорит, что у нас должна быть дружественная культура к детям? Это известный архитекторам и дизайнерам тезис, что дружественный к детям город дружен ко всем. Там, где пройдет трехлетний ребенок, пройдет любой человек с инвалидностью. Там, где пятилетний ребенок увидит указатель, это увидит человек на коляске.

— На что следует обратить внимание бизнеса?

— Прежде всего, нужно об этом больше говорить в разных кругах. Может быть, тогда сознательных руководителей общественных мест будет появляться больше. Они будут обращаться к нам или другим архитекторам и дизайнерам, которые будут им проектировать такие места.

Все начинается с того, что когда архитекторы проектируют здание, а строители строят, они не думают об этих просторах. И забывают сделать закладные в стенах. А потом, когда уже сдают объект, никто не хочет бить кафель. Потому что чтобы повесить хотя бы пластиковые пеленающие столики, в стенах должна быть закладная (закладная деталь — металлический элемент, который устанавливают в конструкции для бетонирования для соединения сборных конструкций между собой и с другими конструкциями. — Ред .).

Соответственно, нужно снять кафель, сделать закладную, затем снова положить кафель. Никто не хочется идти на это. И потому мы в большинстве своем видим эти страшные и никому не нужные тумбы и столы, понимаете? Это тоже все потому, что у нас не думают о детях.

В частности, мы разработали babysss-модуль для кормления малышей в общественных местах и офисах. Это единственный и уникальный запатентованный украинский модуль. Он может быть встроен в хоть какой куб. И таким образом экономит драгоценное пространство, которое стоит безумных денег в тех же торговых центрах.