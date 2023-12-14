Отключают свет, воду и не только: перед выборами Путина оккупанты усилили репрессии над украинцами

Армия России планирует установить тотальный контроль и запугивание над местными жителями

Россия значительно активизировала репрессии на оккупированных территориях Украины в связи с подготовкой к президентским выборам, а также для выявления противников российского порабощения. Людям отказывают в медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и водоснабжению.

Оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех, кто отказывается получать российские паспорта. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

За данными украинской разведки, в состав российских карательно-репрессивных групп оккупанты привлекли специалистов по анализу поведения. Они проводят обыски в жилищах жителей оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

"При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление", — пояснили в ГУР.

Помимо этого, армия России пытается обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации. Это нужно для того, чтобы запугать и установить тотальный контроль за местными жителями.

Например, украинцы в оккупации должны обращаться к подконтрольным врагу провайдерам, чтобы получить разрешение и возможность пользоваться мобильным интернетом. Работники этих компаний вводят на телефоны людей неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Добавим, по информации Центра национального сопротивления, россияне завершают формирование репрессивного аппарата на временно оккупированных территориях. Эти люди будут нести ответственность за судопроизводство в регионах, где так называемые суды нужны оккупантам, чтобы имитировать легализацию репрессий местного населения.

Ранее "Телеграф" писал, что в России определились с датой проведения выборов президента. По решению Совета Федерации они пройдут 17 марта 2024 года.