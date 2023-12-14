Призвали, а мотивации нет? В военкомате рассказали, что изменит ситуацию

Есть некоторые моменты, которые помогают бойцу адаптироваться

Нередко Территориальные центры комплектования призывают граждан, у которых совершенно нет мотивации. Однако проходя обучение и попадая в коллектив военных, которые точно знают, за что они сражаются, мужчина меняет свое мнение.

Об этом "Телеграфу" сказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, именно процесс обучения и пребывание в коллективе профессиональных воинов помогает адаптироваться мобилизованному.

"На сегодняшний день ситуация такова. ТЦК призывает немотивированного гражданина и направляет его в учебный центр. В течение своего учения (от одного месяца) он осознает, что стал обученным военным, а не беспомощным военнообязанным. Придает ли это ему мотивацию? Конечно!", — сказал Истомин.

Далее военнообязанный попадает в подразделение, где его окружают опытные мотивированные воины. Как известно, окружение формирует личность. Истомин подчеркнул, что в результате мужчина станет мотивированным, это психологический фактор.

"Неоднократно слышал рассказы, что уже через неделю вновь прибывшего не отличить от остального коллектива — он быстро учится и рвется в бой. К тому же отдает себе отчет, что за его спиной мирные села и города, где живут его близкие и знакомые. И сейчас он их защищает. Кроме того, мобилизованный чувствует уважение своих близких и знакомых, сознательной части общества, ведь он приближает украинскую победу. И уж безразлично, был он мотивирован, когда его призывал ТЦК, или нет", — подытожил собеседник издания.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Облавы или стимул для немотивированных? Почему действия ТЦК и СП стали триггером для общества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких профессионалах сейчас нуждается украинская армия. Военный рассказал, что один профессионал может заменить сотню солдат.