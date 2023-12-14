Облавы или стимул для немотивированных? Почему действия ТЦК и СП стали триггером для общества

В Полтаве ужесточились мероприятия общей мобилизации: разносят повестки утром и вечером

С начала декабря в Полтаве мобильные группы работников терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) были усилены правоохранителями и госслужащими. А на базе мобилизационных участков по информированию в Полтавском горсовете и районных советах открыты пункты оповещения, где вручают повестки. Кроме того, ТЦК и СП начали проводить встречи с предпринимателями по вопросам мобилизации, а работодатели должны доставлять своих военнообязанных работников в ТЦК.

Секретарь и и. о. главы Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова пояснила, что смешанные группы будут проводить усиленное оповещение в утренние и вечерние часы, согласно графику, будут проходить по жилым домам, при этом главы ОСМД обязаны предоставлять доступ к подъездам.

"Важно повысить имидж мобилизации. Это то, что касается популяризации нашей украинской армии. Присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины — самое достойное, что сейчас может быть", — подчеркнула она. А уже вечером 8 декабря сотрудники ТЦК в сопровождении полицейских посетили единственный в городе фитнес-клуб Sport Life.

Тренажерки – это общественные места

— ТЦК и СП Полтавы уже не впервые осуществляет мероприятия по оповещению в тренажерных и спортивных залах города, — говорит спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин. — И здесь нет ничего удивительного, ведь это общественное место, а в общественных местах мы раздаем повестки еще с прошлого года, когда поняли, что адресное оповещение не дает нужного результата. С самого 24 февраля 2022 года ТЦК и СП максимально работают в направлении мобилизации, поэтому "усилить" мы ее физически не можем.

Правда, сначала работали с добровольцами, резервистами, которые сами рвались защищать страну, но и тогда эта работа велась буквально круглосуточно, — объясняет военный. — Потом пыл людей исчез, и мы начали проводить адресные оповещения военнообязанных граждан, чтобы они явились для уточнения своих военно-учетных данных. Это основной способ оповещения. То есть, уже в прошлом году мы ходили по квартирам.

Также с прошлого года вручаем повестки на блокпостах и в общественных местах. Это было вызвано тем, что значительное количество внутренне перемещенных лиц не прибывали в ТЦК и СП для постановки на военный учет, а жители региона не сообщали об изменении своего места жительства в 7-дневный срок, как того требуют правила военного учета, — говорит майор Истомин. И добавляет: — Спортивные и тренажерные залы — это также общественные места.

Интересно, что граждане часто возмущались, что ТЦК не ставят на учет внутренне перемещенных лиц, но повестки на улице им также не нравятся. Хотя только так можно оповестить граждан, домашнего адреса которых у нас нет, о необходимости прибыть в ТЦК. То же самое со спортзалами. Сколько мы видели сообщений о том, что там здоровые мужчины, а ТЦК туда не заходит. Даже коррупционные схемы разоблачали. Но когда мы выполняем свои обязанности, почему-то снова общество усматривает в этом негатив. "Рейды", "облавы", "ворвались", "штурмы не утихают", "испортили праздник", "усиливают мобилизацию"… И обязательно "ТЦК" в заголовке, очевидно, чтобы напугать граждан и привлечь внимание к статье, — рассказывает представитель военкомата.

Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин

— Почему Полтавский горсовет усиливает мобилизацию, понятно. Ведь, по информации и. о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталия Бережного, в сентябре Полтава оказалась на последнем месте в области по выполнению планового задания по мобилизации военнообязанных.

— Очевидно, что совет обороны области и город принимают такие решения, потому что мобилизация — это общегосударственный процесс. Это дело не только ТЦК и СП, но и функции органов власти. Думаю, можно говорить об улучшении взаимодействия, взаимопонимания между ТЦК и органами власти. Власти стараются лучше выполнять свои функции, усиливают свою часть мобилизации. Конечно же, в результате такого взаимодействия повышается результативность показателей оповещения, прежде всего. То есть говорить о том, что именно ТЦК усиливают мобилизацию, некорректно.

— А зачем в усиленных группах, разносящих повестки по квартирам, представители полиции?

— То, что представители ТЦК и СП работают совместно с полицией, еще одно свидетельство того, что все в рамках закона.

Если граждане уже не в первый раз игнорируют повестку (т. е. нарушают правила военного учета) или уклоняются от мобилизации, тогда ТЦК и СП передают данные в полицию, и она получает полномочия на розыск таких военнообязанных, привлечение к уголовной ответственности или доставку в ТЦК и СП. Очевидно, теперь эта процедура должна упроститься, поскольку полицейские уже будут на месте. Кроме того, это должно удержать граждан от агрессивного поведения в отношении представителей ТЦК и СП. Ну и, конечно, участие полиции сразу демонстрирует, что ТЦК действуют в рамках законодательства.

Дадут повестку — пойду служить

— Какой контингент населения сегодня идет в ВСУ?

— Те, кто действительно хотел защищать Родину, пошли уже давно и добровольно. Сейчас таких единицы. Конечно, есть такие, кто уладил свои жизненные дела или созрел для службы по другим мотивам, но это, скорее, исключение из правила, подтверждающего само правило. Часто они говорят: "Понимаю, что ребята уже устали, их надо подменить". Частично здесь есть заслуга успокаивающих рассказов о "чмонях", об окончании войны через две-три недели.

В начале широкомасштабной войны все хотели идти служить: или в ТРО, или в ВСУ, или в Нацгвардию, потому что "на мою страну напали". Не все они тогда попали в военные формирования, кто-то остался, но пыл исчез. Почему? Потому что их успокоили, что у нас мощные ВСУ, и мы в них верим, и что ВСУ всех врагов победят. Вот и результат: все любят ВСУ, верят в ВСУ и просто ждут от ВСУ победы. И, конечно, не присоединяются к ВСУ. И даже помогают ВСУ далеко не все.

Вот мы и работаем преимущественно с теми, кто сам себе говорит: "Дадут повестку – пойду, не дадут – не пойду". Они не уклоняются и готовы взять оружие в руки, но им нужен толчок. Мы даем этот толчок.

Теоретически, если бы все медиа информационно поддерживали меры по мобилизации, если бы из каждого утюга рассказывали, насколько это важно и нужно – защитить свою страну и что именно сейчас нужно стать в ряды ВСУ, то граждане, которые сегодня ждут повестки, чтобы призваться, сами приходили бы в ТЦК, и у нас сегодня были бы очереди, как весной 2022-го. Но медиа проще подавать информацию, которую хочет слышать общество, чем формировать общественное мнение. Как следствие, население в большинстве своем против мобилизации (по крайней мере, когда это их касается), и в этом они играют на руку России.

Дискредитация ТЦК в украинском обществе, я считаю, стала еще и результатом успешной российской ИПСО. Но не будет мобилизации – не будет освобождения украинских территорий, не будет победы нашей.

Как рождаются страшилки

– Вы сказали, что ТЦК и СП стали триггером. Неудивительно. Одесса, Львов, Тернополь, Черновцы… То тут, то там военные ради выполнения плана призыва применяют силу к людям призывного возраста.

— Я не буду опровергать этого, особенно, что касается других областей. Просто приведу такой факт: нет ни одного уголовного производства по работникам ТЦК и СП в связи с превышением служебных обязанностей в Украине не возбуждено. Во всяком случае, я такого не слышал. Если бы такие случаи были, медиа о них точно бы написали. Отсюда я делаю вывод, что все эти случаи, видосики, которые мы часто видим в интернете и которые подхватывают некоторые СМИ, где якобы работники ТЦК применяют силу для выполнения планов, очевидно, никакого отношения к представителям ТЦК и СП не имеют, или на них не зафиксировано превышение должностных обязанностей.

В общем, ни одного видео, на котором было бы четко видно, что именно военные ТЦК заламывают гражданину руки, толкают, куда-то забирают или бьют его, я не видел. Говорю именно о видео, а не о подписях к ним или озвучиваниях, которые вроде бы разъясняют, что именно происходит. Наши граждане уже немного научились критически относиться к изображениям или текстовым сообщениям, но видео до сих пор принимают за чистую монету.

Иногда специально что-то умалчивается. Обычно есть сам момент конфликта, но нет его начала. То есть нет информации, с чего все началось и кто действительно виноват. Лично знаю о случае, когда к военным ТЦК, выполнявшим свои обязанности, пристал пьяный агрессивный мужчина. Они вызвали полицию и, пока ждали наряд, пытались его задержать. Конечно, если бы этот процесс попал на видео, то только с подписью: "ТЦК забирают на фронт прямо с улицы". Вот так рождаются страшилки.

— Но ведь был случай в Кременчуге, когда работники ТЦК и СП силой выводили мужчину прямо со двора его частного дома.

— Это то, о чем я только что говорил. То, что на видео работники ТЦК и то, что это Кременчуг, мы узнаем только по подписи к видео. На самом же видео видны военные в балаклавах (представители ТЦК и СП Полтавщины в них не ходят), с оружием (опять же, оповещения мы проводим без оружия) насильно выводят мужчину, заломив ему руки за спину. На фоне слышен женский крик. Еще тогда, когда я впервые увидел это видео, я уточнил у руководства Кременчугского районного ТЦК и СП, что они знают. Разумеется, они поддержали мои догадки, что это никакой не Кременчуг и точно не представители ТЦК. Отдельно обратил внимание на синий трезубец на шевроне – с такими ходит наша пехота. Свое опровержение мы опубликовали на странице областного ТЦК и СП в Facebook. Не знаю, что это было за видео: действительно ли где-то такое когда-то было, или это была специально разыграна российская постановка. Однако это однозначно позволяет классифицировать видео как элемент российской ИПСО, направленной на дискредитацию ТЦК и срыв процесса мобилизации.

— Что, по-вашему, мотивировало бы граждан стать сегодня на защиту Украины?

— Украина может исчезнуть! Украинцев просто уничтожают на оккупированных территориях! Я даже не знаю, какая еще мотивация может быть. Я, честно, шокирован заявлениями, что "не нужно призывать немотивированных граждан". Но ведь "мотивированные" уже имели полтора года, чтобы присоединиться к рядам защитников. Кто должен мотивировать всех остальных? То есть не нужно сейчас никого призывать? Оставить Силы обороны без пополнения? Нужно сдаться? Отдать врагу уже оккупированные территории и ждать следующего полномасштабного вторжения? Ведь вроде бы уже всем должно быть очевидно: враг не остановится, пока не уничтожит Украину! Люди, которые говорят о том, что "не нужно", должны сразу говорить, что нужно делать. Только не рассказывать сказочки об условно "300-тысячной профессиональной армии". У врага уже, по некоторым оценкам, до двух миллионов солдат! Об их мобилизационном ресурсе я вообще молчу.

На сегодняшний день ситуация такова. ТЦК призывает немотивированного гражданина и направляет его в учебный центр. В течение своего учения (от одного месяца) он осознает, что стал обученным военным, а не беспомощным военнообязанным. Придает ли это ему мотивацию? Конечно! Затем он попадает в подразделение, где его окружают опытные мотивированные воины, а, как известно, окружение формирует личность. В результате станет ли он мотивированным? Очевидно, что да. Это психологический фактор.

Неоднократно слышал рассказы, что уже через неделю вновьприбывшего не отличить от остального коллектива — он быстро учится и рвется в бой. К тому же отдает себе отчет, что за его спиной мирные села и города, где живут его близкие и знакомые. И сейчас он их защищает. Кроме того, мобилизованный чувствует уважение своих близких и знакомых, сознательной части общества, ведь он приближает украинскую победу. И уж безразлично, был он мотивирован, когда его призывал ТЦК, или нет.

Фото — Полтавский областной ТЦК и СП