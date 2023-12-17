Информация на грани гостайны: Буданов назвал численность Сил обороны Украины

Начальник ГУР озвучил условное количество

В настоящее время численность сил обороны Украины составляет примерно миллион сто тысяч человек. Однако Украина все равно вынуждена продолжать мобилизацию.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов, пишет LB.ua. По его мнению, мобилизация в Украине происходит неправильно.

"Всех, кто хотел или был готов воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли (в ВСУ. — Ред.) в первые полгода. По объективным причинам из тех людей (в рядах Сил обороны. — Ред.) осталось немного. Это факт, это надо понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (назову немного условное количество, потому что мы подошли к гостайне) миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация", — отметил глава ГУР.

По его словам, в контексте мобилизации возникает вопрос мотивации. Буданов подчеркнул, что Украине нужно постоянно пополнять Силы обороны.

"Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то уловками или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже надо признавать откровенно. Поэтому даже мнения нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя. У нас нет столько людей, желающих делать что-либо. Я уже не говорю о том, чтобы воевать. А это же текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно", — отметил он.

Он подчеркнул, что до войны военной службы обычно избегали в том числе из-за небольших зарплат. Но теперь, несмотря на нормальное денежное довольствие, материально-финансовое вознаграждение не является мотивационным фактором приобщаться к армии.

"Спрашивается: почему так? Одного ответа, я уверен, просто не существует. Это комплексная проблема. Для меня, как для военного человека, очевидный определенный пробел. У нас большинство людей, к сожалению, несмотря на то, что кричат "Я — украинец ", "Украина превыше всего", гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну. Поэтому и появляются эти "львовские котлы" ", "польское воеводство" или что-либо", — заявил Буданов.

"Все будто болеют за Украину, но и многие бегут, убегают. Это правда. Эти очереди на границах… В связи со своей деятельностью я вынужден часто ездить в разные места, постоянно пересекаю границу, нередко на автомобильном транспорте. Эти очереди огромные. И сказать, что там только женщины и дети — это неправда. Все это прекрасно знают. У многих людей нет ощущения, что это твоя война. И это очень глубинная проблема, которую деньги не разрешат", — пояснил начальник ГУР.

По его мнению, нужен правильный социальный диалог и обоснование. Но он отметил, что просто словами этого уже не решить

"Нужно признать, что за 30 лет мы получили большой пробел в этом. Должен быть честный разговор. Значительное количество людей оказались неготовыми отстаивать свое государство. И если это война — это война, и не надо этого бояться", — подытожил Буданов.

Напомним, ГУР считают, что Россия не сможет воевать против Украины до 2026 года. Горизонт планирования Москвы ограничен 2025 годом.