В двух направлениях ВСУ имеют успехи, на других крепко держат оборону

Украинские Вооруженные силы 17 декабря удачно контратаковали на Купянском и Авдеевском направлении, имея там подтвержденные успехи. В то же время, российские террористы тоже имели некоторые продвижения, но они незначительны, а подавляющая часть российских заявлений вообще ничем не подтверждена.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 17 декабря. По данным аналитиков, украинские войска активно действовали на линии Купянск-Сватово-Кременная.

На геолокированных кадрах 17 декабря, опубликованных украинской стороной, заметно существенное продвижение ВСУ к северу от Синьковки. Российское министерство обороны лжет о собственных успехах, не подтверждая их никакими доказательствами, и заявляет, что атаки ВСУ якобы были неудачными.

Ситуация на Купянском направлении

На Авдеевском направлении украинские войска также удачно контратаковали российских террористов. На геолокированных кадрах от 17 декабря заметно, что ВСУ продвинулись в районе Невельского, вернув ряд утерянных ранее позиций.

Российские террористические войска в этом направлении также имеют продвижение, но они более незначительны по сравнению с украинскими успехами. Подтверждено небольшое продвижение русских войск в районе Степового. Также пропагандисты россиян заявили о якобы успехах в районе Новокалинового, Красногоровки, Авдеевского коксохимического завода и даже врут, что уже находятся в окрестностях Авдеевки, хотя ни одного доказательства они не предоставили.

"17 декабря украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили не менее 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степного и Авдеевки и не менее 13 российских атак вблизи Первомайского. Представитель украинской бригады, действующей под Авдеевкой, заявил, что российские войска недавно пытались продвинуться в Авдеевку с колонной из 10 единиц бронетехники и украинские силы уничтожили примерно половину техники. Представитель заявил, что российские силы регулярно поддерживают атаки пехоты с помощью бронетехники, в частности БМП", – отмечается в отчете.

Ситуация на Авдеевском направлении

На левом берегу Херсона украинские военные, по данным Генштаба, удерживают свои позиции. Российские террористы жалуются, что, несмотря на все усилия, не удается повредить украинским войскам перебрасывать подкрепления и поставки на плацдарм.

Также террористы жалуются на отсутствие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и невозможность эвакуировать своих раненых – украинские дроны истребляют все, что передвигается на колесах или гусеницах. Кроме того, террористы заявляют, что им не хватает средств контрбатарейной борьбы, поскольку украинская артиллерия действует слишком эффективно.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал "Телеграф", Главное управление разведки Украины "подкорректировало" заявление президента России Владимира Путина, что общая численность группировки российских войск в Украине якобы составляет 617 тысяч военнослужащих. По оценкам ГУР, сейчас на территории нашей страны находится 473 тысяч российских оккупантов.