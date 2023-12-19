"Шахеды" сливаются с небом: россияне применяют очередную хитрость во время атак

В настоящее время не были зафиксированы российские якобы модернизированные БПЛА

Российские оккупанты пытаются маскировать "Шахеды", которые они запускают по Украине. Один из таких недавно был сбит в одном из регионов. Такие дроны захватчики используют время от времени.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне перекрашивают БПЛА в темный цвет, видимо, таким образом пытаясь усложнить работу по их уничтожению.

"Перекрашенные в темный цвет мы уже видели. Сбивание подтвердило, что они используются время от времени. Не все в тех партиях, которые мы фиксировали по атакам в нашей зоне ответственности, окрашены в темный цвет, но, в частности, на Херсонщине на днях мы зафиксировали сбитые "Шахеды" именно такого цвета", — рассказала она.

Гуменюк добавила, что такой тактикой оккупанты, очевидно, хотят усложнить работы мобильных огневых групп. Такие группы ориентируются "акустически и с помощью прожекторов" и им сложнее обнаружить в черном небе черный "Шахед".

Также она объяснила, что в настоящее время не были зафиксированы российские якобы модернизированные БПЛА, скорость которых будет в разы больше, чем сегодня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что была установлена компания, которая занимается производством "Шахедов", которые потом россияне запускают по Украине.