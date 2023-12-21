Спрос на яйца в магазинах растет: есть ли угроза дефицита, как в РФ

Нардеп из фракции "Слуга народа" назвал причину яичного дефицита в РФ

Кроме птицефабрик, в Украине функционирует множество мелких и средних фермеров. Поэтому ситуация с недавно охватившим Россию яичным дефицитом в нашей стране не повторится.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук. Озвучил ее политик в комментарии "Телеграфу".

"Как помните, год назад Россия целенаправленно уничтожила крупнейшую в Европе птицефабрику в Чернобаевке. У нас тогда тоже был перебой и росли цены в течение трех-четырех месяцев. Но в Украине много мелких и средних фермеров, а в РФ — холдинги..." нас же много фермеров, которые включились в процесс: кто-то завел тысячу голов, кто-то 5 тысяч, кто-то 10-20 тысяч, и с яйцами у нас ситуация более-менее стабилизировалась", — пояснил он.

Дмитрий Соломчук объяснил, что в РФ такая ситуация с яйцами сложилась, потому что власти не хотели заниматься развитием этой отрасли, и страна полностью зависима от импорта. "Там десять холдингов на всю страну, и все они подчиняются Путину. ….У них собственных (мощностей для насыщения внутреннего рынка. — Авт.) нет, и потому цены там выросли", — добавил нардеп.

Напомним, что в начале декабря в России резко подскочили цены на куриные яйца. Власти РФ пытаются найти способ увеличить производство кур и яиц, а российские экономисты связывают событие с превышением спроса над предложением. Глава Кремля Путин заявил, что этот вопрос вынесен на государственный уровень.

Ранее "Телеграф" сообщил, что будет с ценами на борщовый набор в Украине.

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