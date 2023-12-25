Суд принял сторону УПЦ (МП) в споре с заповедником на Хмельнитчине

На территории заповедника религиозная община вела деятельность еще с 1990 года

Верховный суд Украины в среду, 20 декабря 2023 года, отменил решение Хозяйственного суда Хмельницкой области о выселении Николаевской религиозной общины Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) в Каменце-Подольском. Николаевский храм собирались передать Национальному историко-архитектурному заповеднику "Каменец".

Исполнение судебного решения по делу N 924/318/23 остановилось с 20 декабря. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Свято-Николаевской церкви в Каменце-Подольском.

Заявление об остановке исполнительных действий

Отметим, что религиозная община УПЦ МП начала арендовать Николаевский храм еще в 1990 году. Эта церковь принадлежит заповеднику "Каменец". Директор последнего решил выселить общину, разорвав договор в одностороннем порядке в феврале 2023 года. Он сослался на решение Совета по национальной безопасности (СНБО) от 01.12.2022 и экспертизу Госэтнополитики Устава УПЦ, обнаружившей наличие связей с московским патриархатом.

В апреле 2023 года городской совет Каменца-Подольского принял решение запретить общинам УПЦ использовать земельные участки и отменить право аренды на них. Отметим, что депутаты Хмельницкого приняли аналогичное решение.

Однако настоятель Николаевского храма заявил, что не будет покидать святыню. Директор заповедника обратился в Хозяйственный суд области, чтобы выселить приход принудительно. Тот принял соответствующее решение, но его позднее оспорили в Верховном суде.

"Телеграф" ранее писал, сколько в Украине храмов не указали в названии свою принадлежность к УПЦ МП. И это при том, что закон обязывает их это делать.