Суд прийняв бік УПЦ (МП) у суперечці із заповідником на Хмельниччині

На території заповідника релігійна громада працювала ще з 1990 року.

Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії Української Православної Церкви (УПЦ) Московського патріархату (МП) у Кам’янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам’янець".

Виконання судового рішення у справі № 924/318/23 зупинилося з 20 грудня. Про це повідомляється у Facebook-акаунті Свято-Миколаївської церкви у Кам’янці-Подільському.

Заява про зупинення виконавчих дій

Зазначимо, що релігійна громада УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам’янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держетнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв’язків із московським патріархатом.

У квітні 2023 року міська рада Кам’янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького ухвалили аналогічне рішення.

Однак настоятель Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у Верховному суді.

"Телеграф" раніше писав, скільки в Україні храмів не вказали у назві свою приналежність до УПЦ МП. І це при тому, що закон зобов’язує їх це робити.