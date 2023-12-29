"Сильный взрыв и ничего не виден": юноша рассказал, как российские ракеты атаковали Киев (видео)

Парень во время атаки прятался вместе с братом в метро

В ночь на 29 декабря оккупанты совершили самую массовую атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения, часть из воздушных целей была ликвидирована. Среди пострадавших украинских городов оказалась и столица.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с 18-летним юношей. Парень стал свидетелем вражеской ракетной атаки на Киев.

Он рассказал, что вместе с братом видел, как летели три ракеты, а затем произошел взрыв.

Российские террористы этой ночью выпустили по территории Украины 158 ракет и дронов-камикадзе в ночь на 29 декабря. Защитникам украинского неба удалось сбить 114 враждебных целей. Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что это была самая массовая воздушная атака с начала полномасштабного вторжения РФ.

Столичные власти отметили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков в трех районах повреждены 11 частных домов.

В свою очередь глава государства Владимир Зеленский не оставил без внимания события минувшей ночью. По его словам враг бил почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Президент заявил, что Украина обязательно отомстит.

Ранее "Телеграф" сообщил, что во время утренней ракетной атаки на Киев повреждено здание станции метро "Лукьяновская".