Скандал с "Кварталом 95": Комиссия по журналистской этике оценила номер о Скадовске

Медиа с большой аудиторией должны осознавать, что их эфиры имеют едва ли не наибольшее влияние на формирование общественного мнения

В Украине сделали заявление о шутках про переселенцев в новогоднем выпуске "Квартала 95". Комиссия по журналистской этике отметила, что нужно удалить номер с YouTube и перемонтировать выпуск шоу, но видео на момент заявления продолжает находиться в открытом доступе.

Об этом ответили в Комиссии по журналистской этике. В сообщении говорится, что между юмором на чувствительные темы и дискриминацией есть очень тонкая граница.

"Свобода выражения взглядов защищает не только информацию или идеи, которые воспринимаются положительно или рассматриваются как безобидные или оставляют аудиторию равнодушной, но и оскорбляющие, шокирующие или беспокоящие идеи. распространение", — отметили в КЖЭ.

Кроме этого, в КЖЭ оценили выпуск и сказали, что если смотреть на сцену с внутренне перемещенной женщиной из Скадовска в разрезе как звучащего к скетчу конферанса Юрия Крапова, так и реакции мужского героя, приглашающего героиню скетча на следующее свидание после разговора, аргументы авторов относительно их желания "показать" , что никогда не поздно учиться говорить по-украински, даже если ты до этого на ней не разговаривал " действительно могут казаться приемлемыми.

"Гиперболизация языковых особенностей представительницы оккупированных регионов кажется чрезмерной и неестественной, достигая уровня "азировки", что достаточно четко имеет негативную коннотацию в украинском обществе и связывается с определенным историческим периодом и фигурами, деятельность которых привела к продолжающейся войне", — говорится в заявлении. .

В ведомстве также обратили внимание на то, что медиа с большой аудиторией должны осознавать, что их эфиры имеют едва ли не наибольшее влияние на формирование общественного мнения. Поэтому призывали проводить предвыпускную экспертизу материалов, проявляя особую внимательность к возможным проявлениям дискриминационного юмора и стереотипизации уязвимых групп.

По мнению Комиссии, требования профессиональной этики должны распространяться и на развлекательный контент, создаваемый для удовлетворения потребностей медиапотребителей.

Соблюдение пункта 15 Кодекса, запрещающего распространение дискриминационных высказываний и языка вражды, является едва ли не ключевым для юмористических шоу. Для того чтобы обеспечить их соответствие требованиям Кодекса, Комиссия рекомендует медиа:

не разделять украинцев на "мы" и "они", особенно во время войны, способствуя укоренению стереотипов, которые разжигают рознь и формируют пристрастное негативное отношение к определенной группе людей;

привлекать к созданию юмористического продукта представителей дискриминированных групп и/или правозащитников для уменьшения рисков создания дискриминационного контента;

отходить от создания контента, на котором нормализована стигматизация определенных социальных групп, даже несмотря на потенциальное желание определенной части аудитории медиа его получать;

разработать и внедрить системные мероприятия по созданию недискриминационного контента в телешоу, например наличие отдела или специалиста по толерантности и инклюзии, ежегодное прохождение работниками медиа-тренингов по недискриминации и гендерному равенству, предусмотреть специальные ресурсы на эти мероприятия, а также регулярно осуществлять систематический обзор и отчетность по ним выполнение, разработать и внедрить политики равенства и недискриминации в контенте и редакции;

помнить о важной роли медиа в формировании навыков медиапотребления и воспитании собственной аудитории, в частности, в сфере содействия толерантности в обществе.

Кстати, глава Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов, возглавляет ведомство с 2017 года. Раньше он работал в компании 1+1.

Ранее "Телеграф" писал, что актриса "95 Квартала" из номера о Скадовске ездила в оккупированный Крым. Кроме того, она публиковала фото в советской военной форме. На тот момент уже год шла российская агрессия в Украине.