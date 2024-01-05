Скандал з "Кварталом 95": Комісія з журналістської етики оцінила номер про Скадовськ

Медіа з великою аудиторією мають бути свідомими того, що їхні ефіри мають чи не найбільший вплив на формування суспільної думки

В Україні зробили заяву щодо жартів про переселенців у новорічному випуску "Кварталу 95". Комісія з журналістської етики відзначила, що треба видалити номер з YouTube і перемонтувати випуск шоу, але відео на момент заяви ще продовжує перебувати у відкритому доступі.

Про це відповіли в Комісії з журналістської етики. В повідомленні йдеться, що між гумором на чутливі теми та дискримінацією є дуже тонка межа.

"Свобода вираження поглядів захищає не лише інформацію чи ідеї, які сприймаються позитивно або розглядаються як необразливі чи залишають аудиторію байдужою, а й ідеї, які ображають, шокують або турбують. Водночас важливими елементами при аналізі здатності певного гумору спричинити дискримінацію є контекст висловлювання та обсяг його поширення", – зауважили в КЖЕ.

Окрім цього, в КЖЕ оцінили випуск і сказали, що якщо дивитися на сцену з внутрішньо переміщеною жінкою зі Скадовська у розрізі як конферансу Юрія Крапова, що звучить до скетчу, так і реакції чоловічого героя, що запрошує героїню скетчу на наступне побачення після розмови, аргументи авторів щодо їх бажання "показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв" справді можуть видаватися прийнятними.

"Гіперболізація мовних особливостей представниці окупованих регіонів видається надмірною і неприродньою, досягаючи рівня "азірівки", що досить чітко має негативну конотацію в українському суспільстві та пов’язується з певним історичним періодом та постатями, діяльність яких призвела до триваючої війни", — йдеться в заяві.

У відомстві також звернули увагу на те, що медіа з великою аудиторією мають бути свідомими того, що їхні ефіри мають чи не найбільший вплив на формування суспільної думки. А тому закликали проводити передвипускову експертизу матеріалів, проявляючи особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору та стереотипізації вразливих груп.

На думку Комісії, вимоги професійної етики мають поширюватися і на розважальний контент, що створюється задля задоволення потреб медіаспоживачів.

Дотримання пункту 15 Кодексу, що забороняє поширення дискримінаційних висловлювань та мови ворожнечі, є чи не ключовим для гумористичних шоу. Для того, аби забезпечити їх відповідність вимогам Кодексу, Комісія рекомендує медіа:

не розділяти українців на "ми" і "вони", особливо в часи війни, сприяючи вкоріненню стереотипів, які розпалюють ворожнечу та формують упереджене негативне ставлення до певної групи людей;

залучати до створення гумористичного продукту представників дискримінованих груп та/або правозахисників для зменшення ризиків створення дискримінаційного контенту;

відходити від створення контенту, у якому нормалізована стигматизація певних соціальних груп, навіть попри потенційне бажання певної частини аудиторії медіа його отримувати;

розробити та впровадити системні заходи для створення недискримінаційного контенту в телешоу, наприклад наявність відділу чи спеціаліста з толерантності та інклюзії, щорічне проходження працівниками медіа тренінгів з недискримінації та гендерної рівності, передбачити спеціальні ресурси на ці заходи, а також регулярно здійснювати систематичний огляд та звітність щодо їх виконання, розробити і впровадити політики рівності і недискримінації в контенті та редакції;

пам’ятати про важливу роль медіа у формуванні навичок медіаспоживання та виховання власної аудиторії, зокрема у сфері сприяння толерантності у суспільстві.

До речі, голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов, очолює відомство з 2017 року. Раніше він працював в компанії 1+1.

Раніше "Телеграф" писав, що акторка "95 Кварталу" з номера про Скадовськ їздила до окупованого Криму. Окрім цього, вона публікувала фото у радянській військовій формі. На той момент уже рік точилася російська агресія в Україні.