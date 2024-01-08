Российский боевик расскажет в Гааге правду о преступлениях РФ: в Украине дело называют уникальным

С боевиком работала не только прокуратура, но и разведка

Украина провела много работы с оккупантами, которые решили дать показания для Международного суда, а бывший майор ГРУ РФ и боевик ЧВК "Редут" Игорь Саликов лишь один из них. Хотя его случай и можно назвать уникальным.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

"Саликов — это только один из примеров. Этот кейс уникален только тем, что стал публичным и известным, а таких "саликовых" очень много. Собираем от них информацию, то есть параллельно ведется большое количество разработок", — сказал он.

По его словам, главное в истории с Саликовым это то, что он находится в безопасности и согласился давать показания в Гааге. При этом с россиянином работали не только в Офисе генпрокурора, но и органы досудебного расследования и разведчики.

Белоусов добавил, что подобными разоблачителями являются люди, которые хорошо знают российскую внутреннюю систему и при это понимают, что их страна "идет не туда" и хотят "спрыгнуть с корабля".

Вместе с тем, он не может сказать, будут ли эти разоблачители сами отвечать перед законом, поскольку на этот вопрос нет однозначного ответа.

"Будет учитываться, что именно совершено этим человеком, и те показания, которые дал этот человек. То есть речь о сопоставлении, о балансе между совершенным преступлением и пользой от предоставленной информации. Как правило, многие из тех, кто идет на такой шаг, готовы нести ответственность, потому что не могут с этим жить. Безусловно, показания учитываются как смягчающее обстоятельство", — отметил он.

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Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года стало известно, что бывший офицер Саликов обратился к Гааге и заявил о готовности дать показания по поводу российских военных преступлений в Украине.

При этом в Международном уголовном суде подтвердили эту информацию, но не стали раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.