Російський бойовик розповість у Гаазі правду про злочини РФ: в Україні справу називають унікальною

З бойовиком працювала не лише прокуратура, а й розвідка

Україна провела багато роботи з окупантами, які вирішили дати свідчення для Міжнародного суду, а колишній майор ГРУ РФ та бойовик ПВК "Редут" Ігор Саліков лише один із них. Хоча його випадок й можна назвати унікальним.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів керівник департаменту протидії злочинам за умов збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов.

"Саліков — це лише один із прикладів. Цей кейс унікальний тільки тим, що став публічним і відомим, а таких "салікових" дуже багато. Збираємо від них інформацію, тобто паралельно ведеться велика кількість розробок", — сказав він.

За його словами, головне в історії із Саліковим це те, що він перебуває в безпеці та погодився давати свідчення в Гаазі. При цьому з росіянином працювали не лише в Офісі генпрокурора, а й органи досудового розслідування та розвідники.

Білоусов додав, що подібними викривачами є люди, які добре знають російську внутрішню систему і при цьому розуміють, що їхня країна "йде не туди" і хочуть "зістрибнути з корабля".

Водночас він не може сказати, чи ці викривачі самі відповідатимуть перед законом, оскільки на це питання немає однозначної відповіді.

"Враховуватиметься, що саме скоєно цією людиною, і ті свідчення, які дала ця людина. Тобто йдеться про зіставлення, про баланс між скоєним злочином і користю від наданої інформації. Як правило, багато хто з тих, хто йде на такий крок, готові нести відповідальність, тому що не можуть з цим жити. Безумовно, свідчення враховуються як пом’якшувальна обставина", — зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, у грудні 2023 року стало відомо, що колишній офіцер Саліков звернувся до Гааги і заявив про готовність свідчити російські військові злочини в Україні.

При цьому в Міжнародному кримінальному суді підтвердили цю інформацію, але не розкривали деталі, пославшись на таємницю слідства.