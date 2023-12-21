У Гаазі підтвердили звернення російського бойовика, який хоче розкрити злочини РФ: подробиці

Статус російського військового в МКС залишається невістковим

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив, що до них звернувся російський бойовик, котрий хоче свідчити про злочини армії РФ в Україні. Проте жодних подробиць щодо цього повідомляти не будуть.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь від МКС. В українських спецслужбах підтвердили, що справді йдеться про Ігоря Салікова.

"Ми можемо підтвердити, що ми справді отримали повідомлення від адресанта, про якого ви запитуєте (Ігоря Салікова – ред.), оскільки він зробив це публічно", – сказали у МКС.

У суді Гааги додали, що не мають права поширювати інформацію про людей, які до них звертаються, оскільки кожному з них належить право на конфіденційність. Але російський бойовик, пов’язаний із ПВК "Редут", став винятком, адже зробив свою заяву публічно. Проте вказувати юридичний статус Салікова у МКС відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

Нагадаємо, що про наміри Ігоря Салікова стало відомо 18 грудня цього року. Він попросив притулку у Нідерландах та пообіцяв дати свідчення проти російських солдатів. Зокрема, він написав "явку з повинною" в МКС і заявив, що готовий розповісти про діяльність ПВК "Вагнер" та "Редут".

Ігор Саліков представився як офіцер військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальник 4-го відділу Управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури "днр", який брав участь у бойових діях і ФСБ та ГРУ. В українських спецслужбах підтвердили, що бойовик справді є Ігорем Саліковим.

Ігор Саліков

Раніше "Телеграф" розповідав, що Фінляндія відмовилася видавати Україні російського бойовика-нациста. Влада країни переживає, що його не буде покарано як слід.