В Раде рассказали, сколько еще законов нужно принять Украине для членства в ЕС

В профильном комитете парламента прогнозируют евроинтеграционный турборежим и год вызовов для Украины

Нынешний год будет периодом серьезных вызовов для украинской дипломатии и Верховной Рады с учетом ряда ключевых факторов. Об этом в понедельник, 8 января, на отчетной пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Арсений Пушкаренко, сообщает журналист "Телеграфа".

"Вызовы — потому что мы должны начать переговорный процесс (о членстве в ЕС. — Авт.), и для этого нам до марта нужно принять еще четыре дополнительные рекомендации, а тем временем Еврокомиссия готовит переговорную "рамку". Вызов для нас — это Вашингтонский саммит НАТО, вызов для Украины — выборы практически в 80 странах, это почти половина земного шара по количеству населения, которое будет участвовать в них, начиная от США и заканчивая Европейским Союзом. Будет новый Европарламент и новая Еврокомиссия, а для украинской дипломатии и украинского парламента, который должен обеспечивать принятие рекомендаций, это — большая работа. В рамках предстоящих переговоров с ЕС есть 35 глав (разделы так называемого acquis communautaire — системы правовых документов Евросоюза, которые Украине нужно имплементировать в рамках "переговорной рамки" о вступлении. — Авт.). Это — тысячи и тысячи законодательных актов, которые мы должны принять, чтобы наше законодательство было совместимо с европейским", — сказал парламентарий.

В свою очередь председатель Комитета по внешней политике, нардеп из фракции "Слуга Народа", доктор юридических наук Александр Мережко отметил, что среди вызовов для Украины в текущем году главным остается противодействие российской агрессии, в том числе борьба с российской дезинформацией и пропагандой.

"Также, как вы знаете, в США ожидаются президентские выборы, что тоже является определенным вызовом, чтобы усиливать наши позиции в Соединенных Штатах и двухпартийную поддержку в этой стране. Мы готовы к этим вызовам и будем продолжать нашу работу, а также борьбу", — отметил он.

В избирательном контексте парламентарий также напомнил, что среди прошлогодних достижений Украины было признание нелегитимности Путина как главы государства после "выборов" президента РФ в марте 2024 года (резолюция ПАСЕ от 13 октября 2023 г.).

"Продолжение правления Путина превратило Россию в фактическую диктатуру, угрожающую международному миру. То есть в этой резолюции говорится о том, что российский режим является диктатурой и несет призыв к государствам мира не признавать его легитимность", — отметил Мережко важность именно такой формулировки в принятом документе.

Как сообщалось, на 17 марта 2024 года в России запланированы так называемые президентские "выборы".

Также "Телеграф" писал, что в РФ приняли решение о проведении "выборов президента" на территории временно оккупированных областей Украины, которые россияне считают своими территориями. МИД Украины отреагировало, назвав такой "избирательный процесс" незаконным и ничтожным.