"Язык имеет значение": в Украине проверили 14 главных радиостанций, есть приятная новость

Практика украино-русского двуязычия присутствует не только в эфирах телеканалов, но и радиостанций

Во время мониторинга суточного эфира на 14 общенациональных радиостанциях не было зафиксировано ни одной русскоязычной песни. Есть случаи применения негосударственного языка в информационных и развлекательных передачах на радио.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень. Были проанализированы круглосуточные эфиры 2 и 7 декабря 2023 года всех радиостанций, вещающих на всю страну.

Это "Украинское радио", "Радио Луч", "Радио Культура", "Радио пятница", "Страна ФМ", "Люкс ФМ", "Наше радио", "Хит ФМ", "Мелодия FM", "Радио НВ", "Радио Шансон", "Перец FM", "Радио Байрактар", "KISS FM". Из 8 334 песен за эти дни 5 599 исполнены на украинском языке (67,3%), 2 732 — на официальных языках Европейского Союза (32,7%), 3 — на грузинском.

"В то же время не зафиксирован ни один случай трансляции русскоязычной песни. В прошлом году из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксировано только один на русском языке", — написал Кремень.

По его словам, пять вещателей транслировали песни исключительно на украинском языке, еще пять — наполняли эфир украиноязычными песнями более чем на 50%. Четыре вещателя имели преимущественно музыку на языках Европейского Союза, а доля украиноязычных песен составляла от 26,5 до 45,5 %.

Статистика общегосударственных радиостанций

У языкового омбудсмена также зафиксировали нередкие случаи использования негосударственного языка как ведущими, так и экспертами в информационных и развлекательных передачах радиостанций "Украинское радио", "Радио НВ", "Хит ФМ", "Мелодия FM" и "Перец FM".

"К сожалению, практика украинско-русского двуязычия присутствует не только в эфирах телеканалов, но и радиостанций. Да, это не нарушение, действующее законодательство Украины позволяет незначительное использование негосударственного языка в прямом эфире украиноязычных программ. Однако учитывая десятилетие войны россии против Украины, уже время, не дожидаясь никаких законов, использовать исключительно украинский язык в эфирах", — сказал Кремень.

Он отметил, что с 1 января 2024 года радиовещатели обязаны обеспечивать не менее 90 процентов недельного объема ведения программ, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных программ (ведущими, дикторами радиопрограмм) на государственном языке;

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