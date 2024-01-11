"Мова має значення": в Україні перевірили 14 головних радіостанцій, є приємна новина

Практика українсько-російської двомовності присутня не лише в ефірах телеканалів, а й радіостанцій

Під час моніторингу добового етеру на 14 загальнонаціональних радіостанціях не зафіксовано жодної російськомовної пісні. Натомість є випадки застосування недержавної мови в інформаційних та розважальних передачах на радіо.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Було проаналізовано цілодобові етери 2 та 7 грудня 2023 року всіх радіостанцій, які мовлять на всю країну.

Це "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радио пятница", "Країна ФМ", "Люкс ФМ", "Наше радіо", "Хіт ФМ", "Мелодія FM", "Радіо НВ", "Радіо Шансон", "Перець FM", "Радіо Байрактар", "KISS FM". З 8 334 пісень за ці дні 5 599 виконані українською мовою (67,3%), 2 732 — офіційними мовами Європейського Союзу (32,7%), 3 — грузинською.

"Водночас не зафіксовано жодного випадку трансляції російськомовної пісні. Минулого року з проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксована лише одна російською мовою", — написав Кремінь.

За його словами, п'ять мовників транслювали пісні виключно українською мовою, ще п'ять — наповнювали етер українськомовними піснями на понад 50%. Чотири мовники мали переважно музику мовами Європейського Союзу, а частка українськомовних пісень становила від 26,5 до 45,5 %.

Статистика загальнодержавних радіостанцій

У мовного омбудсмена також зафіксували непоодинокі випадки використання недержавної мови як ведучими, так і експертами в інформаційних та розважальних передачах радіостанцій "Українське радіо", "Радіо НВ", "Хіт ФМ", "Мелодія FM" та "Перець FM".

"На жаль, практика українсько-російської двомовності присутня не лише в ефірах телеканалів, а й радіостанцій. Так, це не є порушенням, чинне законодавство України дозволяє незначне використання недержавної мови в прямому етері українськомовних програм. Проте враховуючи десятиліття війни росії проти України, вже на часі, не чекаючи на жодні закони, використовувати виключно українську мову в етерах", — сказав Кремінь.

Він зазначив, що з 1 січня 2024 року Радіомовники зобов’язані забезпечувати не менше ніж 90 відсотків тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою;

Люди написали свою думку в коментарях.

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