Відмовлявся говорити українською: скандальний київський таксист отримав покарання

Мовний омбудсмен запевнив, що всі порушники будуть покарані

На скандального київського таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Він має сплатити до міського бюджету 3400 грн.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він зазначив, що штраф ще не сплачений.

"Хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу, і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", — наголосив він.

У пресслужбі мовного омбудсмена зазначили, що у 2023 році на адресу уповноваженого надійшло на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ніж у 2022 році (2846).

Нагадуємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні 2023 року у Києві водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися із клієнтками українською мовою навіть попри їх пряме прохання. Чоловік поводився зухвало і назвав жінок "хворими людьми".

Після цього водія звільнили та назавжди заблокували його обліковий запис у додатку сервісу перевезень. 28 жовтня в соцмережах з’явилося відео, в якому таксист дав свій коментар щодо ситуації.