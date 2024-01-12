Почему на Западе склоняют Украину к переговорам с Путиным — эксперт указал на очень тревожный сигнал

Миротворческая риторика будет продолжаться, но для Киева выход есть

Несмотря на почти двухлетнюю масштабную войну в центре Европы, на Западе до сих пор есть много стран, которые не хотят поражения Путина. Поэтому эти государства подталкивают Украину (и вероятно будут делать это дальше) к "мирным" переговорам с Путиным. Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда, анализируя очередную переговорную риторику и инициативы некоторых стран, а также публикации во влиятельных западных медиа.

— Я отдаю себе отчет в логике появления различных апокалиптических прогнозов на Западе. Там много центров влияния, факторов и людей, которые могут на это различным образом влиять. А РФ использует все свои возможности на Западе, чтобы продвигать тезис о готовности Путина к переговорам. Поскольку это на сегодняшний день объективная его потребность перед перевыборами.

В преддверии перевыборов (которые будут называться "выборы президента России") Путин заинтересован в том, чтобы демонстрировать, какой он белый пушистый, на все готовый и тому подобное, — объясняет Магда.

Вместе с тем, по его словам, еще один очень важный момент и мотив некоторых западных "миротворческих" стран.

— Запад в своей массе не заинтересован в поражении России. Однако западные политики этого не скажут. Они будут говорить, что это якобы Украина что-то не дорабатывает… Это на сегодняшний день — суровая реальность, и мы должны это осознавать. Однако если мы должным образом не будем выстраивать изменения внутри страны, то рассчитывать на помощь со стороны Запада — напрасное дело, — отмечает эксперт.

*Подробнее о том, почему на Западе все чаще стали звучать разговоры о переговорном процессе Украины и РФ читайте на "Телеграфе" в статье:" Украину снова склоняют к переговорам с Путиным? Согласится ли Киев и в каком формате".

Напомним, накануне тема переговоров Киева и Москвы поднялась в контексте якобы "миротворческого" посредничества Италии. Президент Владимир Зеленский в Таллинне, отвечая на вопрос о возможном давлении на Киев ради мирных переговоров с россиянами, заверил, что никаких подобных разговоров у него с Италией не было.

Также "Телеграф" писал, что на днях бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения россиян в том, что он якобы сорвал мирные переговоры Украины с РФ в 2022 году.