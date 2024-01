Украину снова склоняют к переговорам с Путиным? Согласится ли Киев и в каком формате

В США заговорили об изменении стратегии в войне с РФ

В публичной плоскости снова звучат идеи о мирных переговорах Украины и России. В этот раз тема всплыла в контексте "миротворческого" посредничества Италии. Так, в четверг, 11 января, президент Владимир Зеленский в Таллинне, отвечая на вопрос о возможном давлении на Киев ради мирных переговоров с Москвой, заверил, что никаких подобных разговоров у него с Италией не было.

"По другим боевым планам — пока все решается в кабинетах Украины", — подчеркнул он.

"Телеграф" выяснял, что это за обновленная "мирная" дискуссия и почему Украину в этом году будут склонять к переговорам с Путиным.

США пересмотрели подход к войне с РФ?

Напомним, еще в конце прошлого года в ряде американских изданий появились публикации, что якобы администрация президента Джо Байдена пересмотрит стратегию Штатов на войну Украины с Россией и, возможно, будет советовать перейти к какой-то "оборонительной модели" или даже к уступкам Москве по оккупированным территориям (в том числе за столом переговоров).

Ранее в интервью "Телеграфу" бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что не видит поводов для переговорного процесса Киева с Москвой.

— Я не вижу, чтобы какие-нибудь малейшие вменяемые контакты (Украины и РФ. — Авт.) начинались в ближайшее время. Я не вижу таких возможностей для любого из ключевых игроков, задействованных здесь. Конечно, это касается нас, но также это касается и американцев, и европейцев и, в конце концов, российского режима. Начинать такие разговоры будет сложно с учетом и предвыборного года в Штатах. Одновременно все ждут, не появится ли там после выборов республиканская администрация и будет ли она лучшей для Кремля. По крайней мере, россияне на это надеются.

По-моему, только после выборов в США могут начаться какие-то контакты. Однако я не говорю о полноценных переговорах, поскольку это другое дело, — отмечал дипломат и добавил, что к подобным публикациям в западной прессе относится спокойно и исключает любые "зрады".

Могут ли начаться контакты с Путиным и на каких уровнях?

Исключается старт переговорного процесса и в украинском парламенте. Отвечая на вопрос "Телеграфа", председатель комитета ВР по внешней политике и международному сотрудничеству, нардеп из фракции "Слуга Народа" Александр Мережко отметил, что каких-либо деталей возможного изменения такой стратегии США относительно войны и российской агрессии нет.

— Но есть заявления, кстати неоднократные, президента Байдена, из которых вытекает несколько важных принципов и аспектов: во-первых, никто не будет заставлять Украину садиться за стол переговоров и договариваться о чем-то. Потому что это суверенное право Украины. Об этом заявлялось неоднократно. Так что у меня нет опасений, что кто-то на нас может давить.

Во-вторых, президент Байден также заявлял, что США будут поддерживать Украину (цитирую) as long, as it takes – то есть столько, сколько нужно, — отметил парламентарий.

Говоря о стратегии Штатов относительно российско-украинской войны, он посоветовал обратить внимание на документ, на котором стоят подписи глав трех комитетов Палаты представителей США (в том числе — главы комитета иностранных дел Майкла Маккола, комитета по делам вооруженных сил – Майка Роджерса и комитета по разведки – Майка Тернера) о Плане победы в Украине.

— Как мне кажется, этот документ содержит очень важные элементы именно стратегического характера. Хотелось бы, чтобы этот документ стал, возможно, даже основой стратегии США. Потому что это документ, в основном отвечающий нашим интересам.

В свою очередь заместитель председателя комитета ВР по вопросам внешней политики Арсений Пушкаренко напомнил "Телеграфу", что для Украины сегодня есть наша рамка, наше видение — Формула мира, которую мы сегодня продвигаем на всех площадках.

— Как вы видели, в течение прошлого года были (мирные) инициативы президентов Бразилии, Индии, некоторых лидеров африканских государств (приезжавших в Киев и Москву), пытаясь предлагать свои видения и позиции по урегулированию. Думаю, что 10 пунктов Формулы мира, которую предложил президент Украины в позапрошлом году на саммите G7, очень четко раскрывают не только наше видение, но и шаги. Потому что, к сожалению, и ООН, и ОБСЕ оказались неэффективными площадками. И их инструменты оказались неэффективными не только, чтобы предотвратить, но и остановить фактически геноцид в центре Европы в XXI веке, — подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, Киев будет продолжать последовательно настаивать именно на украинской Формуле мира, а в январе должна состояться четвертая встреча советников мировых лидеров и по нацбезопасности, и внешней политике.

— Наш несколько осторожный прогноз, что на заседании может быть даже до ста представителей государств. Мы видели динамику, начиная с Копенгагена, и во время крайней встречи на Мальте, пропорционально росло количество участников. Представитель США Джейк Салливан также последовательно участвует, а значит, Штаты поддерживают Формулу мира и наши предложения (полный вывод российских войск из Украины, возобновление действия международного права, освобождение всех наших заложников с пленными и т.п.).

Так что, думаю, альтернативы для украинского общества, для нашего государства не может быть. Любая заморозка (боевых действий в Украине) — это, к сожалению, пауза и усиление России до очередного витка агрессии. Поэтому в этом вопросе компромиссов не может быть, ведь речь идет о выживании нас как государства, как нации, — резюмировал народный депутат.

Что нужно Украине для усиления позиций

По прогнозам директора Института мировой политики Евгения Магды, попытки усадить Украину за переговорный стол с РФ будут продолжаться ввиду ряда причин. Так, оценивая "Телеграфу" публикации в западных СМИ об изменении стратегии США и слухи о переговорах по поводу окончания войны, эксперт отметил:

— Я осознаю логику появления различных апокалиптических прогнозов на Западе. Там много центров влияния, факторов и людей, которые могут на это различным образом влиять. А РФ использует все свои возможности на Западе, чтобы продвигать тезис о готовности Путина к переговорам. Поскольку это на сегодняшний день объективная его потребность перед перевыборами.

В преддверии перевыборов (которые будут называться "выборы президента России") Путин заинтересован в том, чтобы демонстрировать, какой он белый пушистый, на все готовый и тому подобное, — объясняет Магда.

По его словам, есть еще один немаловажный момент.

— Запад в своей массе не заинтересован в поражении России. Однако западные политики этого не скажут. Они будут говорить, что это якобы Украина что-то не дорабатывает. Что мы можем сказать в ответ и что нам нужно в этой ситуации делать?

Украина должна осуществлять изменения внутри себя. Только внутренними изменениями в государстве — секвестром бюджета, созданием правительства национального единства, формированием новой политики в отношении самой себя и в отношении России. Иными словами, демонстрацией собственной, если хотите, ожесточенности в борьбе с РФ, мы можем создать подобные вещи, — советует Евгений Магда.

Он аргументирует, что в противном случае ни на что Украина надеяться не сможет.

— Это на сегодняшний день — суровая реальность, и мы должны осознавать это. Повторюсь, если мы должным образом не будем выстраивать изменения внутри страны, то рассчитывать на помощь со стороны Запада бесполезно, — говорит директор Института мировой политики.

Какие контакты с РФ происходят сейчас?

Экс-министр Павел Климкин исключает какие-либо прямые тайные переговоры Киева и Москвы, и таких контактов на высшем уровне не будет еще неопределенное время. Тем не менее не разрываются окончательные связи с РФ по менее глобальным вопросам.

— У нас есть гуманитарные контакты, например, для обмена пленных, возвращения в Украину тел наших героев. Они проходят через посредников, как это было с последним обменом пленных с участием ОАЭ.

Были контакты относительно зерновой сделки. Одно дело — гуманитарные контакты, другое – военные. Еще иное дело — какие-то возможные политические переговоры. Но, опять-таки повторюсь, я на сегодняшний день не вижу каких-либо предпосылок для начала каких-либо квазиполитических переговоров (на высшем уровне. — Авт.), — сказал он.

Напомним, на днях бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения россиян в том, что он якобы сорвал мирные переговоры Украины с РФ в 2022 году.

Также "Телеграф" писал, что, по данным немецких СМИ, Вашингтон и Берлин якобы хотят заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. И сделать это они планируют не посредством прямого убеждения, а сокращая военную помощь.