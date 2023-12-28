СМИ: У Байдена меняют стратегию по войне Украины против России

При этом Украину не отговаривают от попыток устроить новые контрнаступления.

В последнее время в США наблюдаются изменения в ведении политики войны в Украине. Администрация президента Джозефа Байдена все чаще делает акцент на том, что Украину нужно обеспечить "лучшей позицией" на так называемых "возможных переговорах" с российским террористическим режимом — а также на том, что Украина должна перейти к оборонной стратегии.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники в Белом доме и Европе. Авторы материала утверждают, что политики в США и Европе сейчас обсуждают необходимость Украины переходить к обороне.

В частности, речь идет об усилении украинской противовоздушной обороны и строительстве линий укреплений вдоль направлений, которые находятся в зоне риска российского наступления. Также в США принято решение способствовать скорейшему возрождению оборонной промышленности Украины, чтобы Киев сам мог обеспечивать себя необходимым вооружением – поскольку поведение Конгресса показывает, что рассчитывать на него невозможно.

Источник издания в администрации Байдена отметил, что при этом США не отговаривают Украину от подготовки очередных контрнаступлений и отмечают, что сейчас не планируется переговоров с россиянами. Европейский источник сказал, что Альянс рассматривает беспрецедентный шаг – предоставить Украине членство в НАТО ускоренными темпами, чтобы поставить Киев в лучшее положение по сравнению с РФ.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне ранее сообщалось, что у них остались деньги только на один пакет помощи Украине и использовать их там намерены до конца года. Других пакетов помощи может и не быть, по крайней мере, пока Конгресс не согласует выделение единого пакета безопасности, в котором кроме финансирования Украины также предусмотрены средства для Израиля, союзников в азиатско-тихоокеанском регионе и безопасности собственных границ. При этом именно из-за последнего пункта документ так и не смогли до сих пор принять.

"Телеграф" писал, что Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, что стало 54 траншем помощи с 2021 года. На 2023 год это будет последний пакет.