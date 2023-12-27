США выделили новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Оборудование будет передано немедленно

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, что стало 54 траншем помощи с 2021 года.

Как говорится на сайте Пентагона, этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование для борьбы против российской агрессии.

Всё оборудование будет передано в рамках президентских полномочий по сокращению расходов (PDA), а потому в Украину они поступят в ближайшее время.

Пакет на 250 миллионов долларов включает в себя:

зенитные ракеты к системам NASAMS и Stinger, а также другие компоненты ПВО;

дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров;

противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT4;

более 15 миллионов патронов для стрелкового оружия;

инженерные боеприпасы;

запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В оборонном ведомстве США напомнили, что помощь Украине остается важной инвестицией в собственную национальную безопасность, а потому призвали Конгресс как можно быстрее согласовать выделение дополнительного финансирования.

Зачастую военная помощь США выделяется каждые две недели, а потому скорее всего этот пакет будет последним в 2023 году.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне ранее сообщали, что у них остались деньги лишь на один пакет помощи Украине и использовать их там намерены до конца года. Других же пакетов помощи может и не быть, по крайней мере до тех пор, пока Конгресс не согласует выделение единого пакета безопасности, в котором помимо финансирования Украины также предусмотрены средства для Израиля, союзников в азиатско-тихоокеанском регионе и безопасность собственных границ. При этом именно из-за последнего пункта документ так и не смогли до сих пор принять.