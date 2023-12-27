США выделили новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет
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Оборудование будет передано немедленно
Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, что стало 54 траншем помощи с 2021 года.
Как говорится на сайте Пентагона, этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование для борьбы против российской агрессии.
Всё оборудование будет передано в рамках президентских полномочий по сокращению расходов (PDA), а потому в Украину они поступят в ближайшее время.
Пакет на 250 миллионов долларов включает в себя:
- зенитные ракеты к системам NASAMS и Stinger, а также другие компоненты ПВО;
- дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров;
- противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT4;
- более 15 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- инженерные боеприпасы;
- запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
В оборонном ведомстве США напомнили, что помощь Украине остается важной инвестицией в собственную национальную безопасность, а потому призвали Конгресс как можно быстрее согласовать выделение дополнительного финансирования.
Зачастую военная помощь США выделяется каждые две недели, а потому скорее всего этот пакет будет последним в 2023 году.
Как сообщалось ранее, в Пентагоне ранее сообщали, что у них остались деньги лишь на один пакет помощи Украине и использовать их там намерены до конца года. Других же пакетов помощи может и не быть, по крайней мере до тех пор, пока Конгресс не согласует выделение единого пакета безопасности, в котором помимо финансирования Украины также предусмотрены средства для Израиля, союзников в азиатско-тихоокеанском регионе и безопасность собственных границ. При этом именно из-за последнего пункта документ так и не смогли до сих пор принять.