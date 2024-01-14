Ужас в Полтаве. Сотни летучих мышей сыпались с балкона и лезли с пола

600 сонных летучих мышей упали на землю с восьмого этажа на мерзлую землю и разбились

Ремонт балкона хозяевам квартиры одной из многоэтажек в Полтаве может вылиться в копеечку: за гибель одной рыжей вечерницы из рода летучих мышей, которые занесены в Красную книгу Украины как уязвимый и исчезающий вид, предусмотрена компенсация в 746 гривен. Погибли 600 краснокнижных млекопитающих. Еще 1000 зоозащитникам удалось спасти.

Подробности необычной истории – в "Телеграфе".

Кожаный рекорд

Полтавчанка Надежда до сих пор не может прийти в себя от шока. Она решила посреди зимы отремонтировать балкон. Рабочие начали снимать обшивку, как из-под нее… посыпались летучие мыши.

– Летучие мыши устилали пустоту между бетонными плитами и деревянным каркасом слоем не менее 10 сантиметров, – рассказывает напуганная женщина. – Занимали всю площадь балкона по высоте. А потом летучие мыши начали лезть из-под деревянного пола… Ясно, мы испугались, не знали, что делать, куда их девать. Стали сгребать совком. Это было что-то страшное… Мы даже не догадывались, какой сюрприз нас ждет.

Летучие мыши, которые упали на землю

Как оказалось впоследствии, в щелях и пустотах балкона многоэтажки на улице Великотырновской в Полтаве собиралась перезимовать стая рыжих вечерниц – так называется один из самых больших летучих мышей, сон которых потревожили посреди зимы. Их было не менее 1600 особей!

– К сожалению, около шестисот из них погибли. Они упали на землю с восьмого этажа на мерзлую землю и разбились, поскольку были сонными и не успели раскрыть крылья, – рассказала специалист Украинского центра реабилитации рукокрылых (Харьков) Елена Шуленко. – Наши сотрудники, как только доставили нам их из Полтавы, всю ночь, а потом еще день сортировали их по степени повреждений. Каким-то млекопитающим, у которых были гематомы, ушибы, оказали первичную медицинскую помощь. Тем, кто имел переломы крыльев и нижних конечностей, наложили лангеты. Самых тяжелых отвезли в ветеринарную клинику, где им сделали рентген. У некоторых таким образом обнаружили трещины тазовых костей, переломы позвоночника, другие проблемы опорно-двигательного аппарата. К сожалению, часть из них не ощущает конечностей. Им даем обезболивающие препараты и наблюдаем.

Летучая мышь с травмой

Летучая мышь с травмой

По словам Елены Шуленко, центр работает уже десять лет, но впервые за всю его историю сюда была доставлена рекордная партия рукокрылых млекопитающих, которую удалось спасти.

Зазоры в домах летучие мыши принимают за пещеры

– Чем объяснить, что такое огромное количество летучих мышей набилось под обшивку балкона?

– Рыжие вечерники – это мигрирующий вид летучих мышей. Животные колониальные и социальные, которые для зимовки обычно выбирают города. Всякие щели в постройках они воспринимают за пещеры, поэтому забиваются в них целыми колониями и засыпают до весны. Это норма. Ненормально, что их выбрасывают сонными на мороз с высоты.

Зазоры, которые облюбовали летучие мыши

– Как вы думаете, хозяева потому и начали разбирать балкон, что слышали там писк и шорох?

– Я не могу отвечать за хозяев, но мне странным кажется ремонт балкона посреди зимы. Вряд ли сейчас, когда поднялся такой хайп вокруг этой истории, они скажут правду. Тем более что погибшие рукокрылые занесены в Красную книгу и за их уничтожение предусмотрено наказание.

Попутно я узнала от собеседницы, что коллектив "клиники летучей мыши" в Харькове — это десять штатных единиц, на которые сейчас приходится 4,5 тысячи слабых рукокрылых млекопитающих. Они каждого внимательно осматривают и кладут в специальные клетки, в которых поддерживается необходимая влага и температура. Это если летучие мыши имеют достаточный вес (нормальные вечерницы, например, весят 28-30 граммов) и удовлетворительное физическое состояние. Если нет, то зимняя спячка для них отменена. Пока они не наберут достаточного веса, работники центра и волонтеры будут их подкармливать насекомыми и личинками жучков.

Летучих мышей лечат и кормят

Летучих мышей кормят

Я поинтересовалась у Елены Шуленко в возрасте полтавских вечерниц.

– По внешним признакам, это достаточно молодая группа. Большинство особей, очевидно, появилось на свет прошлым летом, – ответила она.

Живых от мертвых трудно было отличить

Первыми на помощь вечерницам, которыми был буквально усеян газон под многоэтажкой, бросились волонтеры Украинского центра реабилитации рукокрылых в Полтаве.

– О том, что кто-то выбрасывает летучих мышей с балкона восьмого этажа, нам сообщили случайные свидетели этой экзекуции, – рассказала представительница центра Виктория Вихрь. – Мы подняли зоозащитников, они поехали собирать их. 10 января, когда это произошло, мороз на улице достигал 6 градусов, поэтому десятки несчастных млекопитающих разбились от падения с высоты или замерзли от мороза. А монтажники, как оказалось, еще и набили летучими мышами большой строительный мешок, и выставили его завязанным у подъезда. Волонтеры просили их складывать вечерниц в коробки, но они отказались.

Наши представители спасали лежавших на снегу животных, отогревали их. Живых от мертвых трудно было отличить, ведь летучие мыши в состоянии зимнего сна не двигаются, потому что в это время все процессы жизнедеятельности (температура тела, дыхание, сердцебиение) снижены, чтобы тратилось меньше энергии.

Виктория срочно сообщила о ЧП Центр реабилитации рукокрылых, а тем временем с помощью единомышленников перевезла их в коробках на балкон к себе домой.

Летучие мыши в коробке

А буквально через два часа после известия о чрезвычайной ситуации в Полтаву на авто приехали специалисты из Харькова, забрали коробки с вечерницами и немедленно отправились в обратном направлении. А волонтер Анастасия Кольвах по рекомендации Елены Шуленко вернулась в дом на Великотырновской и еще нашла там около десятка летучих мышей.

– Непонятно, почему хозяева не вызывали никаких служб, никуда не позвонили по телефону. Но остается факт: среди зимы люди обрекли беззащитных животных на смерть. Так не должно быть, – еще одна волонтер, которая участвовала в спасении рыжих вечерниц, полтавчанка Екатерина Овчаренко.

Пьют нектар, а не кровь

По словам зоозащитников, все 27 видов малых рукокрылых животных или летучих мышей, которые живут в Украине, занесены в Красную книгу и нуждаются в охране. А всего в мире рукокрылых более 50 видов, и только один из них относится к вампирам. Но он распространён на территории от северной Мексики до центрального Чили, Аргентины и Уругвая. "Наши" же летучие мыши – насекомоядные и пьют нектар, а не кровь. И, несмотря на распространенные мифы, к белой одежде не цепляются и в волосах не застревают.

Зоозащитники призывают не беспокоить рукокрылых, которые могут временно поселиться на чердаке или на балконе. Весной они самостоятельно покинут "спальные места".

– Но, если вам мешают летучие мыши, их можно в тряпочке вынести на улицу и выпустить из вытянутой руки или с какого-то повышения, на которое он может сам сесть, – советует Виктория Вихрь. — Летучая мышь немного подрожит, но не от холода — так он разогреется, как тракторец, набирает температуру. Затем осмотрит пространство, просканирует его и улетит.

Елена Шуленко в таких случаях советует обращаться на "горячую линию" Украинского центра реабилитации рукокрылых: 066 305 98 95 или в региональный волонтер из Полтавы Виктории Вихрь за номером 050 038 31 07.

За жестокое обращение с животными, а тем более краснокнижными, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, законом определено возмещение нанесенного ущерба. В конкретном случае речь может идти о наложении штрафа в размере от 510 до 850 грн и почти 445 800 грн возмещения ущерба (743 грн за каждого из 600 летучих мышей).

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Полтавской области сообщили, что правоохранители могут открыть производство по этой ситуации в случае, если поступит соответствующее заявление в полицию. Правонарушение может быть зарегистрировано также из информации в СМИ.

Фото и видео предоставлены Украинским центром реабилитации рукокрылых, видеосюжет – ИРТ (Полтава)