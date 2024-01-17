Кулеба объяснил, почему Китай уделяет мало внимания войне РФ против Украины

Китай заинтересован в независимой и преуспевающей Украине, считает Кулеба

Министр иностранных дел Украины заявил, что государство стремится налаживать отношения с Китаем. Он говорит, что война в нашей стране не входит в стратегические интересы Китая.

Об этом сказал Дмитрий Кулеба на дискуссионной панели Украинский дом в Давосе, пишут в Новости.LIVE. По его словам, Китай сосредоточен на экономическом развитии своих регионов.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина будет работать над поддержанием и развитием политических отношений между Украиной и Китаем.

"Я не верю, что эта война в стратегических интересах Китая. Пока он идет в русле этих событий, он сосредоточился на экономике и развитии регионов. Но мы хотим говорить с Китаем. Он заинтересован в независимой и преуспевающей Украине", — отметил Кулеба.

В свою очередь Китай отклонил просьбу Украины о встрече в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и президентом Зеленским. Это был неприятный сюрприз для Киева.

Как пишет издание Politico, это стало еще одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен давить на Россию с целью побудить ее завершить войну. Источники издания в администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи сознательно, отвергнув запрос Украины, и речь не идет о простом "несовпадении графиков".

Ранее Телеграф писал, что на передовой заметили технику из КНР. оккупанты могли закупить у Китая не менее 1000 багги Desertcross 1000-3 производства AODES.