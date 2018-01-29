В Ивано-Франковске реконструировали бой под Крутами (Видео)

В Ивано-Франковске провели костюмированную реконструкцию боя под станцией Круты, который произошел 100 лет назад, сообщает "Фіртка". Сражение под Крутами разыграли около 50 участников клубов исторической реконструкции из Киева, Львова, Винницы и Каменца-Подольского. Бой на железнодорожной станции возле села Круты произошел 29 января 1918 года. Украинские студенты и курсанты пытались остановить продвижение к Киеву отряда большевиков под командованием Муравьева. Погибли 27 молодых людей.