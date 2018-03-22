Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЕС затруднил строительство Северного потока-2 ЕС затруднил строительство Северного потока-2
Новости: Управление ГТС: Кистион рассказал, чего хотят иностранные компании Управление ГТС: Кистион рассказал, чего хотят иностранные компании
Новости: Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой
Новости: Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на штраф за отказ предоставить данные ФСБ Telegram подал жалобу в ЕСПЧ
X

Штаб: в зоне АТО в четверг боевики придерживались перемирия

ВСУ
07:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mediarnbo.org

Новости Украины: За сутки, 21 марта, боевики придерживались режима всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон.

За прошедшие сутки боевики в зоне АТО на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере, сообщили в штабе пресс-центра АТО.

"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в четверг утром.

В целом, отмечается, что по всей линии разграничения сторон ситуация под надежным контролем подразделений сил АТО. Украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Боевики, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, Сутки в АТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Аномальная весна: Одесса покрылась льдом (Фото) Под Кабмином задержали 7 митингующих за драку с силовиками Ситуация на Донбассе: в среду днем все было тихо

Последние новости

Мужчины, берегитесь: вот как выглядит королева красоты среди женщин-трансгендеров (Фото) На Ривненщине СБУ разоблачила врача, поставлявшего заключенным наркотики В Дублине произошел крупный пожар в гостинице
Сегодня читают
01 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
02 Линарес: Ломаченко будет свергнут королем
03 Эксперты назвали самые полезные для здоровья чаи
04 В Киеве частично перекроют два автомобильных моста
05 Суарес забил 2 спорных гола на тренировке "Барселоны" (Видео)
Новости сегодня
07:50 Алиев дебютировал в качестве главного тренера
07:41 В Эстонии аптекам могут разрешить вакцинировать людей от гриппа
07:34 "Челси" хочет усилится лидером "Интера"
07:23 Украина сенсационно разгромлена Швейцарией в отборе на женский Евро-2018 по гандболу
07:15 Знаменательные события в истории: 22 марта 2018 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп заявил, что хочет ладить с Россией Трамп заявил, что хочет ладить с Россией
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
Новости: Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке Рецепт дня: рассыпчатый плов в мультиварке
Добавить комментарий
0