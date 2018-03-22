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Штаб: в зоне АТО в четверг боевики придерживались перемирия
07:21 Сегодня Телеграф
Фото: mediarnbo.org
Новости Украины: За сутки, 21 марта, боевики придерживались режима всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон.
За прошедшие сутки боевики в зоне АТО на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере, сообщили в штабе пресс-центра АТО.
"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в четверг утром.
В целом, отмечается, что по всей линии разграничения сторон ситуация под надежным контролем подразделений сил АТО. Украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.
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