Начало ООС: в полиции рассказали, как будут работать блокпосты

Формат работы системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет изменен в рамках проведения на востоке Украины Операции объединенных сил (ООС), рассказал заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

Как сообщает в среду департамент коммуникации Нацполиции, К.Бушуев проинформировал, что пересмотр формата работы блокпостов направлен, прежде всего, на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контролях, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", - отметил замглавы Нацполиции.

Вместе с тем, по его словам, функции полиции в зоне проведения операции Объединенных сил остаются неизменными.

"Это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействие преступности. Также руководством Операции объединенных сил введена должность заместителя руководителя ООС по координации деятельности органов Национальной полиции. Его непосредственной задачей является организация взаимодействия с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, а также другими подразделениями, которые вовлечены в состав сил и средств ООС", - рассказал К.Бушуев.

Кроме того, продолжаются мероприятия полиции по недопущению попадания на подконтрольную Украины территорию лиц, которые намерены дестабилизировать ситуацию, или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

Как сообщалось, с 30 апреля 2018 года в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко на территории Донецкой и Луганской областей начата Операцию объединенных сил (ООС), в состав которых входят и органы Национальной полиции Украины.