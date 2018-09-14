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В Армянске будет введен режим чрезвычайной ситуации

Армянск
16:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации после выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

В Армянске в оккупированном Крыму введут режим чрезвычайной ситуации после выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан". Об этом в пятницу сообщил представитель подконтрольного Кремлю МЧС России на оккупированном полуострове Алексей Фридман, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима", – сказал Фридман, добавив, что режим введут 14 сентября.

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Напомним, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова, что вблизи админграницы с материковой частью Украины, произошли выбросы неизвестной ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что на заводе "Титановые инвестиции", расположенном в оккупированном Крыму, случилась техногенная авария.

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Новости Украины, Армянск, Крымский Титан, Украина, Чрезвычайная ситуация, ЧС.
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