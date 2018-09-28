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Масштабный пожар: в Киеве горела новостройка (Видео)
17:38 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости Украины: В Печерском районе Киева в одной из многоэтажек произошел крупный пожар.
В пятницу в элитном районе "Новопечерские Липки" в Печерском районе столицы в одной из многоэтажек произошел пожар, передает УНН.
"В три часа дня поступил вызов по улице Драгоманова, 11, в недостроенном 20-этажном здании произошел пожар", - рассказал представитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.
По его словам, на место сразу выехали машины пожарной бригады, и уже в 15:32 возгорание удалось локализовать, а в 16:22 - пожар площадью 50 кв. м удалось ликвидировать полностью.
Специалист ГСЧС сообщил, что на месте работало 8 единиц техники. Причины возгорания выясняются.
"Информации о пострадавших нет", - добавил Макушенко.
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