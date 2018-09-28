Масштабный пожар: в Киеве горела новостройка (Видео)

В пятницу в элитном районе "Новопечерские Липки" в Печерском районе столицы в одной из многоэтажек произошел пожар, передает УНН.

"В три часа дня поступил вызов по улице Драгоманова, 11, в недостроенном 20-этажном здании произошел пожар", - рассказал представитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.

По его словам, на место сразу выехали машины пожарной бригады, и уже в 15:32 возгорание удалось локализовать, а в 16:22 - пожар площадью 50 кв. м удалось ликвидировать полностью.

Специалист ГСЧС сообщил, что на месте работало 8 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

"Информации о пострадавших нет", - добавил Макушенко.