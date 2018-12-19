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В Киеве автобус с пассажирами сбил пьяного пешехода и влетел в дерево

В Киеве автобус с пассажирами сбил пьяного пешехода и влетел в дерево
08:19 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: Автобус "Богдан" с пассажирами врезался в дерево, в результате ДТП есть пострадавшие.

В Киеве 18 декабря около 21:40 на улице Академика Булаховского маршрутка с пассажирами сбила пьяного пешехода и влетела в дерево. 

По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по Булаховского в сторону Палладина, когда на дорогу выбежал пешеход в состоянии алкогольного опьянения. Избежать удара не удалось, и автобус наехал на пешехода, после чего транспортное средство въехало в дерево. По словам водителя маршрутки, он направлялся в гараж, однако внутри транспортного средства находились пассажиры.

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В результате аварии пострадал пешеход, водитель и одна из пассажирок. Кроме того, травму головы получила девочка, однако родители отказались от ее госпитализации. На месте работала патрульная, полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, под Львовом произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинские военные. А в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и напал на полицейских.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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