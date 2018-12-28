Еще два прихода УПЦ МП присоединились к Украинской православной церкви

Новости Украины: В Винницкой и Хмельницкой областях еще четыре прихода присоединились к ПЦУ.

Два прихода в Винницком районе Винницкой области приняли решение о переходе из юрисдикции Украинской православной церкви (Московского патриархата) под юрисдикцию объединенной Православной церкви в Украине, сообщается на официальном сайте Винницкой епархии ПЦУ.

"24 декабря приход храма Чуда архистратига Божьего Михаила в Хонех пгт Вороновица Винницкого района объявила о своем переходе из юрисдикции УПЦ (МП) в Православную церковь Украины. Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины", - говорится в сообщении пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ.

"Несколько гостей из соседнего прихода, который остался в Московском патриархате, пытались агрессивно агитировать против Украинской церкви, и в конечном итоге, все их попытки не имели успеха. За поместную Православную церковь Украины, которая является канонической, независимой в своем управлении и равноправной среди 15-ти автокефальных православных церквей мира, проголосовали 60 прихожан вместе со своим настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковичем", - рассказали в епархии.

Согласно сообщению, "единодушно поддержали предложение присоединиться к Православной церкви Украины и в другой парафии о.Владимира - в с. Ивановка Винницкого района".

Кроме того, в пятницу появилась информация о переходе под юрисдицкию ПЦУ приходов в с.Блажиевка Казатинского района Винницкой области. "Прихожане Свято-Покровського храма с.Блажиевка Казатинского района вместе с настоятелем протоиереем Олегом Соць единодушно приняли решение оставить юрисдикцию УПЦ МП и присоединиться к Православной церкви Украины".

О переходе одного из приходов в г.Хмельницький под юрисдикцию ПЦУ сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).

"У нас вновь великая радость принимать братьев и сестер из РПЦ У в Хмельницкую епархию ПЦ Украины. Г.Хмельницкий, наст.прот. Юрий Тимощук, приход в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", - написал митрополит Антоний на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России.

Также известно, что законопроект поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

В частности, документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.