Избил и выбросил с 4 этажа: в Фастове мужчина убил жену

Новости Украины: В Киевской области мужчина совершил убийство жены, выбросив ее из квартиры четвертого этажа здания.

Житель Фастова Киевской области во время ссоры с женой выбросил ее с окна четвертого этажа дома, за что пойдет под суд, сообщается в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Следователи установили, что конфликт между 51-летним мужчиной и его 49-летней женой произошел на почве ревности. Отмечается, что житель Фастова нанес женщине несколько ударов по лицу, схватил за горло и начал душить. После чего он вытолкнул ее из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Женщина в результате падения скончалась на месте от сильных телесных повреждений.

Прокуратура Фастова направила в суд материалы обвинительного акта в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 Уголовного Кодекса Украины. Мужчине за содеянное угрожает 15 лет тюрьмы.

Напомним, Красноармейский городской районный суд арестовал 38-летнего жителя Мирнограда за убийство сожителя сестры сроком на семь лет.