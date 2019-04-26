В Яремче ночью горело казначейство

Возгорание произошло в здании, в котором размещены отделение Госказначейства, управления труда и ресторан.
"На момент прибытия спасателей, сооружение полностью оватилось огнем. Как оказалось пожар начался на первом этаже в ресторане. На 2-м этаже отделение Государственного казначейства Украины в городе Яремче и на 3-м этаже здания Управления труда и социальной защиты населения исполнительного комитета Яремчанского городского совета. Из-за сильного задымления пожарные работали в составе звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.
Пожарные устранили огонь в 5:55 утра.
Огнем уничтожена кровля, деревянное перекрытие между вторым и третьим этажами, имущество здания на общей площади 750 кв.
К тушению пожара были привлечены от Управления ГСЧС в области 45 человек личного состава на 10 единицах техники. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка.