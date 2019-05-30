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Непогода на западе Украины: из-за дождей остаются подтопленными 19 дворов

Непогода на западе Украины: из-за дождей остаются подтопленными 19 дворов
09:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины: Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, непогода в регионах ухудшилась.

На Прикарпатье вследствие сильных дождей по состоянию на утро четверга остаются подтопленными 19 домохозяйств в четырех населенных пунктах Калушского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя, остаются подтопленными 19 домохозяйств в 4 населенных пунктах Калушского района (г. Калуш, сел Перевозец, Підмихайля и Студинка). Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 7 час 30 мая остаются подтопленными 30 га сельскохозяйственных угодий в двух населенных пунктах Виноградовского района (с. Большие Комяты и с. Дюла) на Закарпатье. Уровень воды постепенно спадает.

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Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье были подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Закарпатье, Дожди, ГСЧС, Подтоп.
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