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Кандидат в депутаты в Николаевской области прострелил себе грудь

Кандидат в депутаты в Николаевской области прострелил себе грудь
22:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Николаевской области нашли застреленным кандидата в народные депутаты.

В г.Первомайск Николаевской области обнаружили застреленным 56-летнего директора предприятия, который баллотировался в Верховную Раду Украины; главная версия следствия – самоубийство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, охранники обнаружили тело бизнесмена с огнестрельным ранением в боксе предприятия по ул.Гвардейская около 19:30 вторника.

"Главная версия – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - сказано в сообщении полиции.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Верховная Рада, Николаевская область, Депутат, Самоубийство, Кандидат в депутаты.
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