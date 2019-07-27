В Одесской области полиция обнаружила 4 тонны конопли (Видео)

Информацию о незаконном выращиваним конопли на земельном участке, арендованном одним из местных жителей, полицейские получили в ходе оперативно-профилактической отработки под условным названием "Мак". Проверяя информацию, оперативники отдела противодействия наркопреступности ГУНП совместно с Измаилскими полицейскими, прокуратурой и пограничниками обнаружили несколько сооружений в виде теплиц и временных подсобных помещений, в которых при обыске было изъято большое количество кустов конопли общим весом 4 тонны 200 кг, мешки с подготовленной для дальнейшего фасовки высушенной веществом, высаженные в горшки саженцы конопли и оборудование для ухода за растениями. Все изъятое направили на экспертизу.