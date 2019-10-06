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В Чернигове подписали Меморандум о едином Движении сопротивления капитуляции

В Чернигове подписали Меморандум о едином Движении сопротивления капитуляции
18:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Чернигове меморандум против капитуляции подписали 12 организаций.

Во время вече "Остановим капитуляцию", которое прошло 6 октября в Чернигове, Меморандум об объединении в единое Движение сопротивления капитуляции подписали около 100 отдельных граждан и 12 общественных организаций, движений и партий.

Об этом сообщила общественная активистка, представительница стороны организатора мероприятия Светлана Здор.

"Меморандум об объединении ради недопущения капитуляции, отвода украинских войск и амнистии для боевиков в конце вече подписали около 100 горожан и 12 организаций - политических партий, движений и общественных объединений", - сказала она.

По словам Здор, участие в вече приняли около 200 человек. По информации из другого источника - около 300. Прямую трансляцию вече в Facebook вел областной телеканал UA Чернигов областного филиала Общественного телевидения Украины.

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Мероприятие проходило на Красной площади областного центра возле стелы Защитникам отечества. Участники акции в речах отмечали, что мир Украине необходим только ценой победы, а не ценой уступок и сомнительных договоренностей.

"Мы вышли против сдачи национальных интересов. Мы уже видели, к чему приводят договоренности с врагом, с Россией, не только в течение последних 5 лет, но и сотен лет. Мы видим, к чему они привели на международном уровне - в ситуации с Абхазией, Осетией, Приднестровьем. Мы не готовы делать Приднестровья здесь и поэтому боролись и будем бороться", - сказал на митинге общественный активист Александр Тарнавский.

Участники вече держали сине-желтые и красно-черные флаги. Организовали акцию "Национальный корпус" и "Демократична сокира".

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Как сообщалось ранее, аналогичные акции прошли сегодня во многих городах Украины, в частности во Львове, Виннице, Днипре, Херсоне, Ужгороде, Сумах, Хмельницком. Наиболее массовым вече было в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие 10 тыс. человек. Участники акций выступили против действий власти, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, из-за реализации "формулы Штайнмайера", предоставления "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения.

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Чернигов, Протесты, Формула Штайнмайера.
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