Надвигается шторм: украинцев предупредили о сильном ветре

Новости Украины:В среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер до 20 м/с.

Погода в Украине завтра, 6 ноября, ухудшится, на всей территории объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, 6 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ночью и утром пройдут сильные дожди.

Как сообщалось, в ближайшие дни погода в Украине будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.

Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 13-18°, в Одесской и Николаевской 20-22°.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура 15-17°, на Киевщине - 13-18° тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев повторил ночной температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений. В частности, температура в ночь на 5 ноября опускалась не ниже +12,3 градуса. Таким образом, было повторено предыдущее рекордное значение 1930 года. Также за сутки до этого в столице было зафиксировано два температурных рекорда.