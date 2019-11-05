Скачать
Вторник, 05.11.2019
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
Ученые пролили свет на форму Вселенной
Ученые пролили свет на форму Вселенной

Надвигается шторм: украинцев предупредили о сильном ветре

Надвигается шторм: украинцев предупредили о сильном ветре
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер до 20 м/с.

Погода в Украине завтра, 6 ноября, ухудшится, на всей территории объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, 6 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ночью и утром пройдут сильные дожди.

 Как сообщалось, в ближайшие дни погода в Украине будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье.  Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 13-18°, в Одесской и Николаевской 20-22°.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура 15-17°, на Киевщине - 13-18° тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев повторил ночной температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений. В частности, температура в ночь на 5 ноября опускалась не ниже +12,3 градуса. Таким образом, было повторено предыдущее рекордное значение 1930 года. Также за сутки до этого в столице было зафиксировано два температурных рекорда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Штормовое предупреждение, Ветер, Синоптики, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
03 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
04 Для населения подорожает электроэнергия
05 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Для населения подорожает электроэнергия
Для населения подорожает электроэнергия
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Размер пособия и доход семьи: что будет с выплатами при рождении ребенка
Что будет с выплатами при рождении ребенка
Официально: Игра Red Dead Redemption 2 доступна для ПК (Видео)
Официально: Игра Red Dead Redemption 2 доступна для ПК (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь