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В Ивано-Франковске экс-депутата Халаменду облили фекалиями

В Ивано-Франковске экс-депутата Халаменду облили фекалиями
00:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Ивано-Франковске бывшего депутата Игоря Халаменду облили фекалиями.

В Ивано-Франковске экс-депутата и владельца центрального продуктового рынка Игоря Халаменду облили фекалиями.

Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Новина». 

В то время как Халаменда шел к авто с рынка, к нему подбежал мужчина и вылил на него ведро с веществом, похожим на фекалии. Злоумышленник пытался быстро скрыться с места происшествия, но мужчину задержала полиция.

На данный момент правоохранители опрашивают мужчину и продолжают следствие. Уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Криминального кодекса Украины.

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Экс-нардеп, Игорь Халаменда.
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