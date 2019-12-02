В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения

Новости Украины:В Киеве на метро Позняки в пиццерии произошла массовая драка.

В Киеве на Позняках группа молодчиков устроила массовую драку в пиццерии MisterCat, а впоследствии разнесла автомобилем входные двери заведения.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

"Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения", - говорится в сообщении.

О пострадавших и сумме нанесенного ущерба пока ничего не сообщалось.

Напомним, 7 ноября полицейские прекратили массовую драку футбольных фанатов в центре Львова.

6 октября в Деснянском районе Киева в результате драки со стрельбой вечером киевлянин получил телесные повреждения и был госпитализирован, нападавшие сбежали с места происшествия.