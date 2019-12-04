Пожар в Одесском колледже: в полиции уточнили данные о жертвах

Новости Украины:Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали, спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Об этом говорится в сообщении, на официальной странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"По состоянию на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара 17-летняя студентка скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.