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В Черниговской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и автобусом: погибли три человека, 15 пострадали

В Черниговской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и автобусом: погибли три человека, 15 пострадали
08:56 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Черниговской области вечером 16 декабря грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением Херсон - Москва.

В Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГСЧС привлекались для деблокирования пострадавших", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

В Черниговской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и автобусом: погибли три человека, 15 пострадали

В Харькове на пешеходном переходе произошло смертельное ДТП

Напомним, 14 декабря вблизи села Малушка произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и автомобиль Mercedes-Benz Vito, есть жертва и пострадавшие.

9 декабря в Одесской области произошло смертельное ДТП: одна погибшая и четверо пострадавших.

7 декабря в Николаеве в ночь на субботу произошло смертельное ДТП, в результате которого двое человек погибли и двое получили ранения. 

В сентябре после двух крупных ДТП президент Владимир Зеленский поручил Кабмину заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок.

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ДТП, Черниговская область, Авария, Происшествие.
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