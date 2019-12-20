В Днепре автомобиль на большой скорости повалил два столба

Новости Украины:В Днепре возле шинного завода автомобиль Renault повалил два столба.

Вечером в четверг в Днепре в районе шинного завода произошло ДТП. Автомобиль Renault на большой скорости повалил два столба, сообщает Информатор в пятницу, 20 декабря.

Утверждается, что в аварии обошлось без пострадавших. На место сразу выехали сотрудники КП Горсвет.

"В результате ДТП на участке дороги было затруднено движение. Одна из опор упала на капот автомобиля. На месте работали патрульные. Детали выясняются", – говорится в сообщении.

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