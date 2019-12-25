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Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение

Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
12:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Карпатском регионе 25 декабря возможно нарушение движения транспорта в связи с существенным осложнением погодных условий.

В среду, 25 декабря, в Карпатском регионе Украины могут ограничить движение автомобилей из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, 25 декабря в западных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/сек.

"В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращении движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - говорится в сообщении.

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В "Укравтодоре" сообщили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, местами ожидается туман и мокрый снег. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, погода в Киеве установила новый температурный рекорд.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Погодная аномалия в Украине взбудоражила даже ученых – в разгар зимы в Карпатах не могут уснуть медведи.

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Погода, Карпаты, Ветер, Снегопад, Метели.
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