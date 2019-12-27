Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды

Новости Украины:Погода в Украине сегодня ухудшилась, на дорогах туман и гололедица.

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в западных, восточных и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Отмечается, что сегодня в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица; ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что в Закарпатской, Житомирской и Черкасской областях идет небольшой снег, на большей территории страны снег и слабый дождь, на юге местами туман.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 27 декабря в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица; ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 декабря, на западе ожидается снег, в центральных областях - с дождем. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов.

В Киеве в этот день выпадет снег с дождем, который не задержится надолго, потому что средняя температура воздуха в этот день +1…+3.