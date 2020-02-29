В Харькове создадут реабилитационный центр для ветеранов ООС

Новости Украины:В Харькове готовят новый реабилитационный центр для ветеранов ООС.

В Харькове откроют новый центр реабилитации для ветеранов ООС.

Реабилитационный центр создадут на базе областного госпиталя ветеранов войны.

На реконструкцию корпуса здания, где разместят центр, из областного бюджета выделили более 31 млн грн, сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации (ОГА).

За счет этих средств в помещениях госпиталя построят бассейн (3 на 8 метров), ванну подводного притяжения, лечебные души, комплекс экстремальной криотерапии, соляную комнату.

«Подобный центр реабилитации сейчас отсутствует в Харьковской области, и его создание очень важно для нашего региона», - отметили в Харьковской ОГА.