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Киев получил 62 тысячи медицинских масок

Киев получил 62 тысячи медицинских масок
13:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве из-за недостатка защитных масок вследствие кронавируса доставили очередную партию.

В Киев 19 марта поступило 62 тысячи масок, на следующей неделе планируется получить еще 100 тысяч.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Сегодня в Киев поступило 62 тысячи масок. Город их приобрел. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тысяч масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. И также сделали заказ за рубежом. И маски, которые у нас есть на сегодня мы распространяем в больницах, медикам, на коммунальных предприятиях. Часть сегодня передаем полиции. Распространяем их на предприятиях, где есть угроза жизнедеятельности людей", - сказал Кличко.

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Он отметил, что бешеный спрос на маски есть не только в Киеве, но и в других городах Украины. По его словам, в Европе и США существует такой же спрос и на маски, и на другие медицинские средства.

Напомним: 

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Виталий Кличко, Киев, Украина, Маски, Карантин, Коронавирус.
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