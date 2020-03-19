Киев получил 62 тысячи медицинских масок

Новости Украины:В Киеве из-за недостатка защитных масок вследствие кронавируса доставили очередную партию.

В Киев 19 марта поступило 62 тысячи масок, на следующей неделе планируется получить еще 100 тысяч.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Сегодня в Киев поступило 62 тысячи масок. Город их приобрел. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тысяч масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. И также сделали заказ за рубежом. И маски, которые у нас есть на сегодня мы распространяем в больницах, медикам, на коммунальных предприятиях. Часть сегодня передаем полиции. Распространяем их на предприятиях, где есть угроза жизнедеятельности людей", - сказал Кличко.

Он отметил, что бешеный спрос на маски есть не только в Киеве, но и в других городах Украины. По его словам, в Европе и США существует такой же спрос и на маски, и на другие медицинские средства.

Напомним: